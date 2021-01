Navalnõi võeti kinni pühapäeval, kui ta saabus kodumaale pärast mürgitamisjärgset ravi Saksamaal. Politseijaoskonnas kiiruga peetud kohtuistungil mõisteti ta 30 päevaks vahi alla.

Laupäeval tulid enam kui sajas linnas üle terve Venemaa tänavatele kümned tuhanded inimesed. Varasemad suuremad opositsiooni meeleavaldused 2012. ja 2019. aastal peeti suuremalt jaolt Moskvas.

Meeleavaldused toimusid nüüd ka Vladivostokis, Novosibirskis, Habarovskis, Jekaterinburgis, Jakutskis, Peterburis. Protestijaid hakati Moskvas ja Peterburis juba enne meeleavaldust kinni võtma.

