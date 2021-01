Reinsalu märkis, et rääkis läinud aasta lõpul Navalnõiga ja tema soovitus oli sanktsioonide kehtestamisel püüda mõjutada Venemaa eliiti ja otsustajate ringi, mitte käsutäitjaid, sest Kreml mõistab üksnes jõudud ja tegevusetus on nende jaoks jõuetuse tunnus.

"Kahjuks ei leidunud möödunud nädalal EL välisministrite nõukogul valmidust otsustada Eesti ja rea samameelsete riikide üleskutsel sanktsioonide kehtestamine Venemaa esindajate vastu, et survestada Navalnõi vabastamist. Nii, nagu Balti riigid näitasid oma rahvuslike sanktsioonidega teed EL sanktsioonide kehtestamiseks Valgevene ametivõimude suhtes, peame tegutsema ka nüüd," kirjutas Reinsalu sotsiaalmeedias.

Reinsalu hinnangul peaks Eesti kehtestama koostöös Läti ja Leeduga venitusteta rahvuslikud sanktsioonid rea Vene eliidi esindajate suhtes, et survestada just lääneriike resoluutsemaks käitumiseks.

"Just läinud aasta lõpul kiitis EL heaks üldised inimõiguste rikkumise sanktsioneerimise reeglid, nüüd peab EL tegutsema. Muidu on olukord moraalses mõrtes absurdne: EL kehtestas sanktsioonid Vene ametiisikutele Navalnõi mürgitamise eest keemiarelvaga, aga kui mürgitamisohver vahistatakse, piirdutakse hetkel üksnes retoorilise hukkamõistuga. Konkreetne julgus tegutseda, mitte üldsõnaline retooriline hukkamõist on ka USA uue administratsiooni Venemaa poliitika lakmustest," leidis Reinsalu.

Paet: Vene võimudel on iga päevaga raskem inimesi peatada

Europarlamendi saadik ja endine välisminister Urmas Paet (Reformierakond) märkis Venemaal toimuvate meeleavalduste kohta, et järjest rohkematel Vene inimestel on saanud kõrini nii autoritaarsest poliitikast, kehvast sotsiaalsest ja majanduslikust olukorrast, võimu ülbusest kui ka repressioonidest oma inimeste vastu.

"Vene režiimil on praeguses olukorras kaks võimalust – kas üritada meeleavaldusi jõuga maha suruda, inimesi veelgi vahistada ja hirmutada või astuda samm tagasi ja alustada opositsiooni ja ühiskonnaga dialoogi ja vabastada poliitilistel põhjustel vahistatud, enne kui on hilja ja see pole enam võimalik," lausus Paet.

Paeti hinnangul tähendab inimeste käitumine, et enam ei kardeta meelt avaldada.

"Ja seetõttu tulevad nad välja ka isegi paari-kolmekümnekraadises külmas ning ei karda enam režiimi. See on võimas jõud, mida peatada on võimudel iga päevaga raskem. Eriti kui valitud on oma enda rahva vastu jõu kasutamise ja repressioonide tee. Varem või hiljem lõpeb režiimi selline tegevus alati ühtemoodi," nentis Paet.