Kui sügisel ei läinud toona veel opositsioonis olnud Reformierakonna vihakõneseaduse eelnõu riigikogus läbi, siis nüüd minnakse valitsuse juhtparteina teisele ringile, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ka Euroopa Komisjon on Eestile öelnud, et vihakõne vastaseid regulatsioone peab karmistama, näiteks kriminaliseerima avaliku vägivallale või vihkamisele õhutamise, mis on suunatud konkreetse inimgrupi vastu. Seejuures poleks oluline, kas õhutamisel on reaalne tagajärg. Et seadusi täiendatakse, leppisid Euroopa Liidu liikmesriigid kokku juba 2008. aastal, ent Eesti muutusi ei teinud.

"Kas inimesed, kes kutsuvad inimeste grupi vastu vägivallale, peavad jääma karistuseta? Mul on siiski tunne, et kui minnakse niimoodi inimgruppide vastu ja õhutatakse vaenu ja kutsutakse just nimelt vägivallale nende inimeste vastu, siis seda tuleb piirata kuidagi," ütles Maris Lauri.

Ministri sõnul oleks üks võimalus hakata selliseid tegusid karistama näiteks kuni aastase vangistusega.

Endine justiitsminsiter, Isamaa liige Raivo Aeg ütles, et meil on juba praegu karistusseadustikus vaenu õhutamise paragrahv olemas. Tõsi, inimese tervis või vara peab olema ohus, et tuleks menetlus.

"Meie karistuspoliitika ikkagi üldjuhul rakendab seda sellisel juhul, kui on tahtlus kuritegu toime panna ja kui selle tagajärjel on tekkinud ka reaalne oht. Mõtete karistamise eest Eesti Vabariigis ei ole veel hakatud kriminaalsanktsioone rakendama," rääkis Aeg.

Mõtte- ja sõnavabadusele viitab ka EKRE. "Põhimõtteliselt ideoloogiline tsensuur, et sa ei või kritiseerida näiteks massiimmigratsiooni või mingeid seksuaalperverssusi. Ja kui sa siis seda kritiseerid, siis sind tembeldatakse vihakõnelejaks ja riik hakkab sinuga tegelema. Ja tegelema niimoodi, et sind võib isegi vangi panna," kommenteeris EKRE juht Martin Helme.

"Sõnavabadus, ükski vabadus ei ole kunagi piirideta, meil on alati teised inimesed ja me ei saa võtta enda vabadust teiste inimeste vabaduse arvelt," vastas Lauri kriitikale.

Reformierakonna nüüdne partner Keskerakond detsembris Reformierakonna vihakõne eelnõu ei toetanud ja on nüüdki pigem kriitiline ning ettevaatlik.

"Me oleme tõesti koalitsioonilepingus kokku leppinud, et me selle teemaga tegeleme. Aga kuidas me seal kokkuleppele saame, millisel kujul? Ja eelkõige me peame ära fikseerima selle, mis probleemi me siis täna ühiskonnas sellega lahendame," ütles Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid.

Seaduse muutmata jätmisel võib Eestit oodata Euroopa Komisjoni rikkumismenetlus ja minimaalselt sadadesse tuhandetesse küündiv rahatrahv.