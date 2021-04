Tšehhi saadab riigist välja 18 Vene diplomaati

"Kaheksateist Vene saatkonna töötajat peavad meie vabariigist lahkuma 48 tunni jooksul," ütles minister Jan Hamacek.

Agente kahtlustatakse seoses 2014. aasta plahvatusega.

Peaminister Andrej Babiš ütles, et Tšehhi võimudel on selgeid tõendeid, mis seovad GRU töötajad ühe laskemoona laohoone plahvatusega 2014. aastal, milles hukkus kaks inimest.

"Meil on tugev alus kahtlustada GRU üksuse 29155 ohvitseride osalust laskemoona laohoone plahvatuses Vrbetices," ütles Babiš.

Ta lisas, et oli saanud selle kohta informatsiooni reedel.

"Plahvatus viis üüratu materiaalse kahjuni ja kujutas endast tõsist ohtu mitmete kohalike inimeste eludele, kuid ennekõike tappis see kaks meie kaaskodanikku, pereisad," ütles Babiš.

Hamáček ütles, et tal on kahju, et see intsident rikub nüüd fundamentaalselt Tšehhi-Vene suhteid.

"Me oleme sarnases olukorras Suurbritanniaga pärast mürgitamiskatset Salisburys 2018. aastal," ütles ta, viidates endisele Vene topeltagendile Sergei Skripalile, kes jäi rünnakus ellu. Venemaa eitas osalust, kuid umbes 300 diplomaati saadeti vastastikku riigist välja.

Hamáček, kes on ka ajutine Tšehhi välisminister, informeeris valitsuse otsusest Vene suursaadikut Aleksandr Zmejevskit.

Neljapäeval teatas Tšehhi naaberriik Poola, et saatis riigist välja kolm Vene diplomaati, kes astusid Poola jaoks "kahjulikke samme".

USA teatas samuti neljapäeval, et on määranud sanktsioonid ja saatnud riigist välja kümme Vene diplomaati. Washingtoni teatel astuti samm USA valimistesse sekkumise eest, küberünnaku ja muu vaenuliku tegevuse eest.

Slutski: Vene diplomaatide väljasaatmine Tšehhist kahjustab suhteid

Tšehhi otsus saata riigist välja 18 Vene diplomaati kahjustab tõsiselt kahe riigi vahelisi suhteid, ütles laupäeval riigiduuma väliskomisjoni esimees Leonid Slutski.

"Meie diplomaatilise missiooni 18 diplomaadi väljasaatmine on tõsine löök kahepoolsetele suhetele Venemaaga," ütles Slutski.

"Põhjused ei kannata kriitikat, samuti viited 2014. aasta sündmustele," ütles ta.

"Ma olen kindel, et selleks sammuks polnud mingit tegelikku põhjust."

"Nagu selliste juhtumite puhul on tavapärane, siis kindlasti järgnevad meie vastumeetmed," ütles ta.