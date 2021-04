Soome valitsus jõudis kokkuleppele, koalitsioon jääb alles

Eelarvestrateegia läbirääkimiste kaheksandal päeval suutsid viis valitsuserakonda peamised erimeelsused lahendada ja jõuda kokkuleppele, vahendas Yle.

Milles ja kuidas kokku lepiti, erakondade ministrid kolmapäeva keskpäeval ajakirjanikele veel ei avaldanud, läbirääkimised jätkuvad ka neljapäeval.

Sotsiaaldemokraadist peaminister Sanna Marin lausus, et kuigi üksikasjad pole veel paigas, siis peamistest punktides on kokku lepitud. "Minema ei jaluta siit (läbirääkimistelt – toim.) ükski erakond, ja tulevikus saab kindlasti meil olema veel keerulisi läbirääkimisi," ütles Marin.

Keskerakonna esimees Annika Saarikko ütles, et kokkulepe ei ole nende erakonna jaoks täiuslik, kuid peamine on õige suund ja vahendid Soome uuendamiseks. Keskpartei jaoks oli oluline kogu Soome õiglane kohtlemine, märkis Saarikko.

Varasemast on teada, et Keskerakond soovib riigieelarve strateegiasse märkimisväärseid muudatusi. Need on seotud muu hulgas riigi kuluraamidest kinnipidamisega pärast akuutset koroonakriisi, turbatootjate toetustega ning tööhõive lisamise meetmetega.

Roheliste esimees Maria Ohisalo sõnul pakkus kompromissettepanekud välja Marin.

Marini sõnul peaks eelarvestrateegia neljapäeval allkirjad saama.

Yle andmetel on kokku lepitud, et aastal 2023 oleks Soome riigieelarves kulud 500 miljonit euro võrra suuremad kui tulud.

Soome valitsuskoalitsioon koosneb viiest erakonnast. Lisaks keskparteile ja sotsiaaldemokraatidele kuuluvad valitsusse rohelised, sotsialistlik Vasakliit ning Rootsi rahvapartei.