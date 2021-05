Uute majade elanikud jäävad tulevikus Tallinnas parkimissoodustuseta

Tallinna kesklinnas kehtib tasuline parkimine, mille kuukaart maksab alates 150 eurost kuus. Elanikele kehtib parkimise soodustus, mis võimaldab maja juures tänaval soodsamalt sõidukit parkida. Tasulise parkimise alal rahvastikuregistrisse kantud elanikul on võimalik 120 euro eest aastas saada soodustingimustel parkimisloa.

Neljapäeval Tallinna linnavolikogus tõenäoliselt heakskiidu saava määrusega soodustingimustel parkimisluba enam ei antaks uute hoonete elanikele. 2022. aasta jaanuarist ehitusloa saanud uute või rekonstrueeritud majade elanikud peaksid tänaval parkimise eest hakkama maksma täishinda.

Määruse seletuskirja kohaselt ei ole põhjust uute hoonete elanikele tänaval parkimiseks soodustust anda, sest 2020. aastast alates on kohustuslik ehitada koos majaga piisavas mahus parkimiskohti. Seetõttu puudub vajadus anda elaniku maksusoodustust pärast 1. jaanuari 2022 saadud ehitusloa alusel püstitatud või ehitusprojekti alusel ümberehitatud hoonete elanikele.

Vanemate majade elanike parkimissoodustuse saamist see muudatus ei mõjuta, kuid sama eelnõuga piiratakse elanike maksusoodustuse väljaandmise hulka. Kui senini pidi elaniku maksusoodustuse saamiseks inimene olema kaks kuud ametlikult kuskil elanud ja kantud kas omaniku või kasutajana auto registreerimistunnistusele, siis nüüd kehtestatakse korteripiirang.

Kui eelnõu linnavolikogus heaks kiidetakse, on tulevikus võimalik ühel aadressil saada elaniku maksusoodustust vaid ühe sõiduki soodusparkimiseks. Muudatuse seletuskirja kohaselt muudatus piiraks tasulise parkimise alal paikneva korteri registreerimist fiktiivse elukohana ning vähendaks tasulise parkimise ala parkimiskoormust.

Tallinna tasuline parkimistsoone on hinnakirjaliselt kolm. Kesklinnas on parkimine kõige odavam – 1,5 eurot tunnis ja kuni 18 eurot päevas. Südalinnas maksab tasuline parkimine 4,8 eurot tunnis ja kuni 115,2 eurot ööpäevas ning vanalinnas kuus eurot tunnis ja 144 eurot ööpäevas. Igasse stsooni on võimalik ka osta kuukaart, vastavalt hinnaga 150, 250 ja 300 eurot kuus.