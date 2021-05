Zelenskõi süüdistab Berliini ja Pariisi leebumises Venemaa suhtes

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles, et Prantsusmaa ja Saksamaa on mõnevõrra leebunud Venemaa suhtes, ja ootab neilt tugevamat toetust Ukrainale.

"Me mõistame, et läheme Normandia formaadis edasi. Kohtusin Prantsuse presidendi (Emmanuel) Macroniga ja veebitsi Saksa kantsleri Angela Merkeliga. Tunnetan nende toetust. Arvan, et nad peavad tugevamini toetama... Leian, et viimasel ajal nad leevendavad pisut oma positsiooni Venemaa suhtes," vastas Zelenskõi neljapäeval Kiievis Interfaxi küsimusele.

Ukraina riigipea märkis, et leebumine Venemaa suhtes on seotud muu hulgas majandusolukorraga, nimelt nende riikide ärimeeste survega sanktsioonide tühistamiseks.

"Näiteks Saksamaal seondub see majandusliku survega sanktsioonipoliitikale Nord Stream 2 suhtes. Väga raske valik. Kuid esialgu tean ma, et nad toetavad Ukrainat," sõnas Zelenskõi.

Kreml tervitas "positiivseid signaale" USA ja Venemaa suhetes

Kremli kõneisik Dmitri Peskov tervitas neljapäeval USA teadet Nord Stream 2 sanktsioonidest loobumise kohta "positiivse signaalina" Moskva ja Washingtoni vahelistes suhetes.

Vene välisminister Sergei Lavrov kirjeldas kolmapäevast kohtumist USA välisministri Antony Blinkeniga "konstruktiivsena", mis on samuti "positiivne signaal", ütles Peskov ajakirjanikele.