Leedu andis Tsihhanovskaja kantseleile diplomaatilise staatuse

"Nüüdsest alates on demokraatlikul Valgevenel Vilniuses oma esindus. Valgevene rahva demokraatlik valik on nüüd Leedu poolt de facto tunnustatud - kuni selle päevani, mil see on täielikult realiseerunud ka nende kodumaal," kirjutas Leedu välisminister Gabrielius Landsbergis esmaspäeval sotsiaalmeedias.

From now on Belarusian democracy will have a representation in Vilnius. BY people's democratic will is now de facto recognized in LT - up until the day when it is fully realised in their homeland. Proud to present the official note to Svetlana Tsikhanouskaya, the real BY leader. pic.twitter.com/A2whepKbe4 — Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) July 5, 2021

"Ma olen uhke, et saan sellekohase ametliku noodi Svetlana Tsihhanovskajale, Valgevene tõelisele liidrile üle anda," lisas Landsbergis.

"Täna andis välisminister Landsbergis diplomaatilise staatuse Valgevene Demokraatia Esinduskantseleile. Ma olen sügavalt tänulik Leedu võimudele nende tohutu toetuse eest valgevenelastele ja selle eest, et nd olid esimesed, kes meid vastu võtsid," kirjutas Tsihhanovskaja sotsiaalmeedias. "Koos saame me näidata, et Valgevene ei tähenda (Aleksandr) Lukašenkot."

Today, FM @GLandsbergis presented diplomatic status to our Belarusian Democracy Representative Office. I am deeply grateful to authorities for the huge support for Belarusians & being the first ones to welcome us. Together, we prove that Belarus is not Lukashenka. pic.twitter.com/Tvc8YXaeRp — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) July 5, 2021

"Selliselt on Leedu käivitanud režiimi delegitimeerimise uue järgu. See on esimene EL riik, mis astus sellise sammu, ja juba käib töö Valgevene rahva esinduste avamiseks teistes riikides," lisas Tsihhanovskaja.

Valgevenes peeti mullu 9. augustil presidendivalimised, mille võltsimise järel kuulutas ennast võitjaks senine liider Lukašenko, kuigi väidetavalt kogus enam hääli Tsihhanovskaja. Järgnenud opositsiooni protestide ja meeleavalduste mahasurumiseks on Lukašenko lasknud vangistada tuhandeid opositsionääre, sulgenud vaba meedia ning mitu inimest on politseivägivalla tagajärjel ka hukkunud. Tsihhanovskaja lahkus repressioonide eest Valgevenest Leetu.