Norstati küsitluse kohaselt kahanes Reformierakonna edu EKRE ees veelgi

Ehkki Reformierakonna toetus pole jaanipäevale eelnenud ajaga enam vähenenud, siis Norstati küsitlustes populaarsuselt teisel kohal oleva Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) toetus on veelgi kasvanud, mistõttu on vähenenud ka nende vahe peaministriparteiga.

Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 28,2 protsenti, EKRE-t 22,4 protsenti ja Keskerakonda 19,9 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Reformierakonna toetus võrreldes jaanipäevale eelnenud tulemustega ei muutunud ning hetkel on peaministripartei toetuse langustrend peatunud. Samal ajal on EKRE toetus Norstati küsitluses esmakordselt üle 22 protsendi ning see jääb Reformierakonnast 5,8 protsendipunkti kaugusele, mis on väikseim vahe alates 2019. aasta algusest. Alates mai lõpust on Reformierakonna edu EKRE ees vähenenud viie protsendipunkti võrra.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200, mida toetab 12,5 protsenti, Sotsiaaldemokraatlik Erakond 7,9 protsendiga ning Isamaa 5,4 protsendiga.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 48,1 protsenti ja opositsioonierakondi 35,7 protsenti.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 1. juunist 7. juulini ning kokku küsitleti 4000 valimisealist Eesti kodanikku.

Uuringu maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurimaks grupiks Reformierakonna toetajad ning sellisel juhul on veamäär 1,39 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Isamaa puhul +/-0,7 protsenti.

Norstat teostas küsitlused 01.06-07.06, 08.06-14.06, 15.06-21.06 ja 28.06-04.07 ning nendele vastas kokku 4001 18-aastast ja vanemat Eesti kodanikku. Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.