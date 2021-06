ERR Genfis: Šveitsi linn on Bideni-Putini kohtumiseks valmis

La Grange'i villa ümber on turvatõkked püsti ja käivad viimased ettevalmistused, lossi ümber kinni pandav ala suureneb peagi veelgi. Otse lossi ees asuvas rannas sai teisipäeval veel suverõõme nautida, kolmapäevane rannapäev jääb Genfi rahval aga vahele.

"Ma arvan, et nad oleksid võinud valida parema koha, et mitte siinsete elanike elu häirida," ütles "Aktuaalsele kaamerale" kohalik elanik Suarez. Genfi elanik Olivier leidis, et suhteid USA ja Venemaa vahel oleks vaja veidi rahustada. "Kas nad selleni jõuavad? See tundub kahtlane ja ebausutav. Aga see on kasulik diplomaatiale üldiselt," arutles Olivier.

Kõvasti traati ja ka kilekotte on turvatõkete ehitamiseks kasutusele võetud mitmel pool linnas.

Kui Joe Biden jõudis Genfi juba teisipäeval, siis Vladimir Putin tuleb alles kolmapäeval. Kohtumise teemadena on osapooled nimetanud laia teemade ringi, sealhulgas relvastuskontrolli, Venemaalt lähtuvaid küberrünnakuid ja valimistesse sekkumisi, Venemaa tegutsemist Ukrainas ja Valgevenes, inimõigusi ja ka kliimapoliitikat.

"Ma ei otsi Venemaaga konflikti, aga me vastame, kui Venemaa jätkab oma kahjustavate tegevustega. Me ei jäta kaitsmata transatlantilist liitu ja me seisame demokraatlike väärtuste eest," sõnas Biden.

Putin omakorda teatas: "Meie riikidevahelised suhted on langenud viimaste aastate kõige madalamale tasemele. Sellegipoolest on küsimusi, mis vajavad diskussiooni, et positsioone selgitada."

Suuri tulemusi kolmapäevaselt kohtumiselt küll ei oodata, aga lava on peategelaste saabumiseks valmis.