Koondkeskmised reitingud: Reformierakonna edu EKRE ees vähenes

Kolme uuringufirma koondkeskmiste reitingute järgi on populaarseim erakond Reformierakond, kuid langeva toetuse tõttu on peaministripartei edu EKRE ees vähenenud.

Reformierakonna koondkeskmine toetus juunis oli 26 protsenti. Mais oli see 28, aprillis 29 protsenti ja märtsis 30 protsenti. Ehk alates märtsist on Kaja Kallase juhitava erakonna koondkeskmine toetus langenud neli protsenti.

Teisel kohal oli juunis EKRE 22 protsendi suuruse koondkeskmise toetusega ehk kahe populaarsema partei toetuste vahe on neli protsenti. Mais oli EKRE koondkeskmine toetus 20, aprillis 21 ja märtsis 19 protsenti. Ehk EKRE koondkeskmine toetus on märtsist kasvanud kolm protsenti.

Kolmandal kohal on 19 protsendi suuruse koondkeskmise toetusega Keskerakond. Sama suur on see toetus olnud alates märtsikuust, kõikudes küll eri uuringufirmade küsitlustes.

Parlamendivälise Eesti 200 koondkeskmine toetus oli juunis 14 protsenti, mida on protsendipunkti võrra vähem kui maikuus, aga protsendipunkti võrra enam kui aprillis.

Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal on viimastel kuudel õnnestunud oma koondkeskmist toetust tõsta. Juunikuus tõusis see 10 protsendile, maikuus oli see üheksa ja aprillis seitse protsenti.

Isamaa koondkeskmine toetus oli juunis kuus protsenti ja kuu varasemaga võrreldes see ei muutunud. Samas langes Isamaa toetus Emori küsitluses alla valimiskünnise neljale protsendile, kuid seda korvas Turu-uuringute küsitluses toetuse tõus seitsmele protsendile.

Roheliste koondkeskmine toetus oli kaks ja Tulevikuerakonnal üks protsent. Need näitajad kuu varasemaga võrreldes ei muutunud.

Mullu augustis hakkas ERR-i uudisteportaal uuringufirmade ettepanekul avaldama erakondade agregeeritud ehk koondkeskmisi toetusi, mis haaravad enda alla kolme Eestis regulaarselt erakondade toetusi mõõtva uuringufirma küsitlusi. Arvestades võimalikke statistilisi veapiire, võivad uuringufirmade (Norstat, Turu-uuringute AS ja Kantar Emor) individuaalsed tulemused erineda kuni kolm protsenti.

Uuringufirmad viivad küsitlusi läbi ka erinevate metoodikatega: Norstat teeb valdavalt telefoniküsitlust, kuid lisab sinna juurde ka veebipaneeli. Turu-uuringute AS küsitleb pooled inimesed näost-näkku ja pooled veebis, uuest aastast pooled telefoni teel ja pooled veebis. Emor viib küsitluse läbi veebipaneelis. Erinevate uuringufirmade küsitlusi kokku võtvad agregeeritud reitingud on kasutusel paljudes riikides.