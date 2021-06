Norstati küsitlus näitab Reformierakonna reitingu madalseisu

Reformierakonna toetus on madalaimal tasemel alates 2019. aasta algusest, selgub uuringufirma Norstat Eesti AS läbiviidud küsitlusest.

Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 28,2 protsenti, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) 21,8 protsenti ja Keskerakonda 20 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Nädalaga langes Reformierakonna toetus veel ühe protsendipunkti võrra 28,2 protsendini ning sellest madalam oli praeguse peaministripartei reiting viimati 2019. aasta veebruaris.

Rekordtasemel püsib EKRE toetus, kes jääb Reformierakonnast 6,4 protsendipunkti kaugusele ning nende kahe erakonna vahe pole Norstati küsitlustes varem nii väike olnud.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 (12,4 protsenti), Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) (8,3 protsenti) ning Isamaa (5,4 protsenti). SDE toetus on alates aprilli algusest vähehaaval kasvanud ning on praeguseks jõudnud käesoleva aasta kõrgeimale tasemele.

Koalitsioonierakondi Reformierakonda ja Keskerakonda toetab kokku 48,2 protsenti ja opositsioonierakondi 35,5 protsenti.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 26. maist 21. juunini ning kokku küsitleti 4001 valimisealist Eesti kodanikku.

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest. Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurimaks grupiks Reformierakonna toetajad (28,2 protsenti) ning sellisel juhul on veamäär 1,39 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Isamaa puhul +/-0,7 protsenti. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest.

Norstat viis oma küsitlused läbi ajavhemikel 26.05-31.05, 01.06-07.06, 08.06-14.06 ja 15.06-21.06. Küsitlused teostati kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.