Leedu saadab vastusammuna välja suurema osa Valgevene diplomaatidest

Leedu välisministeerium teatas kolmapäeval, et saadab vastuseks Minski analoogilisele sammule välja suurema osa Valgevene Vilniuse saatkonnas töötavast diplomaatilisest personalist.

Välisminister Gabrielius Landsbergise sõnul lubas Leedu Valgevenel jätta riiki ühe konsulaartöötaja ja kolm tehnilis-administratiivset töötajat.

Teisipäeval oli Valgevene teatanud Leedu diplomaatilise personali kärpimisest samasuguse suuruseni.

"Teatud töised sidemed seni säilisid, kuid on selge, et need saavad olema tugevalt piiratud," lausus Landsbergis ajakirjanikele.

Tema sõnul kannatavad Valgevene otsuse pärast kõige rohkem valgevenelased, kes seni said konsulaarabi Minskis.

"Täna otsime kolleegidega viise selle abi tagamiseks. On võimalik otsida tehnilisi vahendeid, et aidata neid inimesi, kes seda abi tõesti vajavad," lausus minister.

Tema sõnul olid teised Minskis asuvad saatkonnad juba lubanud Leedule abi tegevuse jätkamisel.

Välja saadetav Valgevene diplomaatiline personal peab Leedust lahkuma enne 12. juuli südaööd.