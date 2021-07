Leedu piirivalve ERR-ile: tänavu on kinni peetud 20 korda enam migrante kui mullu kokku

Kui palju migrante praegu siin on?

Umbes 50.

Ja kui palju siia vastu võtta saab?

Umbes 70. Kui vaadata statistikat, siis me kogu eelmise aasta jooksul pidasime kinni 74 migranti, aga selle poolaasta jooksul juba poolteist tuhat ehk 20 korda rohkem kui terve eelmise aasta jooksul.

Ja meil tuleb kaks angaari. Nii siin kui ka naaberkordonis ehitame augusti alguses linnaku põgenikele, kus on 870 kohta.

Kui palju on migrante täna saabunud?

Hommikul oli neid kõigest 23. Me olime juba rõõmsad, et hakkab voog vähenema, kuid meie siinviibimise ajal on arv tõusnud juba 49-ni.

Kust saabuvad migrandid pärit on?

Iraagist, ka Iraanist, Süüriast ja Aafrika riikidest. Me teame, et Iraagist tulevad Minskisse reisilennukid. Nad saavad Minski lennujaamas viisad, siis organiseeritud gruppidena tuuakse nad piirini, lastakse lahti ja näidatakse suund kätte, kuhu minna. Aga Aafrika maadest on eeldatavalt enamasti tudengid Valgevene ülikoolidest, kellel tõsteti õppemaksu. On ka reise Aafrikast. Ja nad tulevad siia, et pääseda Euroopa Liitu.

Mida te nendega edasi teete? Kas nad jäävad siia või saadate Valgevenesse või Aafrikasse tagasi?

Ainult mõned neist on tahtnud tagasi minna, sest enamasti on nende eesmärk saada Lääne-Euroopasse. Ja me veel eraldame elukohti. Meie sõsarkeskust, mis asub linnas, me juba laiendasime. Sinna on isegi kaks korda suurem telklinnak püstitatud, et oleksid elukohad. Ja veel 900 kohta loome ja siseministeerium võtab vastu otsuse veel kolme linnaku ehitamise osas, kus igaühes on 1000 kohta. Nii et nad veel pikalt viibivad meie territooriumil.

Miks teil on vaja Eesti piirivalve abi?

Teate, me ei pea neid ainult vastu võtma, vaid valvama ka riigipiiri. Tuleb suur voog migrante, keda me peame küsitlema, nad tuvastama ja veel peame neid valvama, et nad laiali ei jookseks. Seepärast me ei küsi abi mitte ainult meie politseilt ja siseministeeriumilt, kuid ka Frontexilt, et tuleksid piirivalvurid meile appi. Ja seetõttu oleme rõõmsad, et Eesti reageeris üleskutsele ja saatis mitte ainult piirivalvureid autodega, vaid ka droone riigipiiri valvamiseks ja migrantide otsimiseks, kes peidavad ennast meie eest.