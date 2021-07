Leedu asus uurima paanika õhutamist rändekriisis

"Mul on andmeid küberrünnaku kohta, millega püüti levitada valeinfot plaanide kohta rajada [põgenike] majutuskeskused mõnedes kohalikes omavalitsustes. Seda oli tehtud eesmärgiga õhutada inimeste hulgas ärevust ja pahameelt, et olukorda veelgi eskaleerida," vahendas Leedu rahvusringhääling LRT.lt siseminister Agne Bilotaite sõnu. "Sellega ei saa leppida," lisas minister.

Küberjulgeoleku keskus alustas uurimist pärast seda, kui hakkasid levima teated nagu plaaniks Leedu võimud rajad põgenikelaagri Plunge rajooni riigi lääneosas.

Siseminister ei öelnud, kes võiks sellise inforünnaku taga olla. "See näitab, et oleme hübriidsõjas," lisas Bilotaite.

Ministri sõnul võib uurimisse lülituda ka politsei.

Leedut on tabanud Valgevenest lähtuv põgenikelaine, kus paari kuuga on piiri ületanud umbes 3000 peamiselt Iraagist, Süüriast, Afganistanist ja Aafrika riikidest pärit migranti. Illegaalselt riiki saabunud inimeste arv on mitukümmend korda suurem kui varasematel aastatel. Leedu võimud on öelnud, et tegemist on Valgevene režiimi korraldatud kättemaksuga Leedule selle toetuse eest Valgevene opositsioonile.

Põgenikelaagrite rajamine on põhjustanud Leedu idaosas asuvate Valgevene piiri äärsete regioonide elanike pahameele.