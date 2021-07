Eesti ja USA hakkavad Leedu piiril toimuva üle regulaarselt infot vahetama

Sellekohane kokkulepe sõlmiti reedel, kui kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm pidas telefonikõne USA poliitika küsimuste asekaitseministri Colin Kahliga, et arutada Balti riikides kujunenud julgeolekuolukorda, mille on põhjustanud Valgevene režiimi hübriidrünakud Leedu vastu.

Konsultatsioonid on vajalikud olukorras, kus Venemaal ja Valgevenes algab peagi Lääne vastu suunatud suurõppus Zapad 2021 ning Ukraina piiril on endiselt sinna kevadel viidud Venemaa relvajõudude üksused, edastas kaitseministeeriumi pressiteenistus.

"Meie jaoks on oluline, et meie võtmeliitlased nagu Ameerika Ühendriigid jagaksid sama arusaama Leedu-Valgevene piiril kujunenud olukorrast, millel on mõju nii Balti riikidele kui Euroopale laiemalt," ütles Salm.

Kaitseministeeriumi kantsler rõhutas, et Leedu-Valgevene piiril toimuva näol ei ole tegu tavamõistes rändekriisiga vaid Valgevene režiimi korraldatud hübriidrünnakuga, mille eesmärk on destabiliseerida Leedut ja murendada liitlaste-vahelist ühtsust. Samuti märgiti kõnelusel, et lähemalt tuleb uurida Venemaa rolli kujunenud olukorras.

Kõnelusel kinnitati, et sel aastal aset leidnud NATO tippkohtumine oli edukas ning on tähtis, et allianss keskendub taas oma põhiülesandele, milleks on kollektiivkaitse. Samuti rõhutas Kahl Eesti mereliste võimete ühendamise olulisust merekaitse tugevdamisel.