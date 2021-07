Keskkonnaühendus: elektriautode CO2 emissioon on bensiiniautode omast märksa väiksem

Keskmise suurusega elektriliste sõiduautode kasvuhoonegaaside emissioon on juba praegu märgatavalt väiksem kui bensiiniautodel, selgub uuringust. Olenevalt elektritootmise allikast ja selle muutumisest tulevikus auto kasutusea jooksul, on elektrisõidukite CO2 emissioonid juba praegu Euroopas 66-69 protsenti väiksemad kui bensiiniautodel. Ameerika Ühendriikides on sama erinevus 60-68 protsenti, Hiinas 37-45 ja Indias 19-34 protsenti, öeldakse uuringutulemuste tutvustuses. Tulevikus peaks see erinevus veelgi suurenema, kuna üha rohkem elektrit hakatakse tootma taastuvatest allikatest, lisati samas.

Sisepõlemismootoriga sõidukite (ICEV) ja elektrisõidukite (BEV) elutsükli jooksul õhkupaisatavate kasvuhoonegaaside (GHG) koguste võrdlus. Autor/allikas: theicct.org

Uuringus lükatakse ümber väited, et elektriautode akude tootmine, mis on suure keskkonnamõjuga, nulliks ära nende kasutamisega tekkiva võidu kasvuhoonegaaside väiksema õhkupaiskamise näol.

"Analüüsis kasutatakse akude tööstusliku tootmise kohta kõige uuemaid andmeid ning arvestatakse ka regionaalseid tarneahelaid, mis näitavad kokku märksa madalamat kasvuhoonegaaside emissiooni kui muud varasemad uuringud on leidnud," öeldakse uuringut tutvustavas pressiteates. Sama selgub ka lisatud diagrammist.

Erinevate mootoritega väksemate keskautode kasvuhoonegaaside emissioonid nende elutsükli jooksul. Autor/allikas: theicct.org

ICCT on sõltumatu mittetulundusühing, mis pakub tehnilist ja teaduslikku analüüsi keskkonnavaldkonna reguleerivatele asutustele. Seda rahastavad ClimateWorks Foundation, William ja Flora Hewletti fond, Energy Foundation ning David ja Lucile Packardi fond. ICCT korraldatud uuring oli ajendiks Volkswageni diiselautode emissioonipettuse paljastamisele, mis sundis ettevõtet maksma miljardeid eurosid kahjutasu ja trahve.

Euroopa Liidu avaldatud kliimapaketis tehakse ettepanek lõpetada 2035. aastaks Euroopas sisepõlemismootoriga sõiduautode müük.