Tanklad: nafta hind pole kütuse hinna alandamiseks veel piisavalt langenud

WTI toornafta hind langes esmaspäeval kolme nädala madalaimale tasemele, langustrendis on ka Brenti nafta, millest toodetakse meie regioonis müüdavat kütust. Posti otsas kütusehindade langetamiseks on aga vaja, et nafta hind jätkaks maailmaturul veelgi langemist, leiavad kütusemüüjad.

Toornafta hind teeb küll ajutisi sööste allapoole, ent sama kiiresti kerkivad hinnad maailmaturul taas. Kütusemüüjad ütlevad, et sellise volatiilsuse juures ei saa kütusehinna langetamisest veel juttu tegema hakata.

"Globaalne turg on endiselt väga volatiilne ja pikemat prognoosi teha on pea võimatu," ütles Neste turundus- ja kommunikatsioonijuht Risto Sülluste.

Küll tõi ta positiivse noodina esile, et hinna langustrend on jõudnud ka valmistoodanguni, mille alusel tanklad omale bensiini ja kütust sisse ostavad.

"Mõneti küll hoiab langust tagasi dollari tugevnemine euro suhtes. Juba viimased kaks nädalat on olnud bensiini ja diislikütuse jaehind stabiilne, keskmiselt tasemel bensiin 1,453 eurot ja diislikütus 1,220 eurot liitri kohta," tõi Sülluste esile.

Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna toob esile, et tavaliselt järgneb kütuse hinna langus nafta hinnalangusele umbes nädalase lõtkuga. Praegu aga on börsil bensiini hind langenud nii vähe seetõttu, et puhkusteperioodil reisivad inimesed rohkem, mistõttu on nõudlus suur; diislikütus aga nii vähe seetõttu, et ettevõtted, kes diislikütust tarvitavad, on samuti puhkusel, mistap on kaubavahetust Euroopas vähem.

Ta meenutab, et juuli keskel, kui OPEC teatas, et suurendab mahte, reageeris turg üheksaprotsendilise hinnalangusega, ent juba päev hiljem kerkis toornafta hind taas kaheksa protsenti.

"See näitab, et turud on hästi volatiilsed, igast sõnumist oodatakse märget, tehakse spekulatsioone," resümeerib Kärsna. "Hästi keeruline on ennustada. Jah, praegu on nafta hind madal, aga kuu aega tagasi nägime sama hetke, mis juba paari päevaga tõusis tagasi."

Tanklaketid kinnitavad siiski, et kui toornafta hind jätkab langemist, siis lõpuks avaldub see ka tanklate jaehindades.

"Eri komponendid jooksevad kokku, pikem vaade peab olema. Hinna üles-alla hüppamised on spekulatiivsed tehingud, mis tarbijani paraku ei jõua. Kui nafta hind aga edasi langeb ja jääb sinna alumisele tasemele, siis hakkab see kajastuma ka tarbijahindades. Kui see trend jätkub, võib see ka Eesti hindades nädala-pooleteise pärast kajastuda," kinnitab Kärsna.

"Millal see täpsemalt juhtub, on keeruline öelda, sest jaamades on ka mõnepäevane varu. Lisaks mängib rolli aktiivne siseturu konkurents, mis tarbija seisukohast on positiivne, sest survestab hindu pigem allapoole. Kindel on see, et kui langustrend jätkub, langevad ka jaehinnad meie tanklates," lisas Sülluste.

Kärsna tõi aga esile, et esmaspäeval korra 66 dollarini kukkunud toornafta hind jõudis teisipäeva lõunaks juba 70 dollari peale tagasi ehk hinna kõikumine on olnud võrreldav nelja nädala taguse ajaga. Seetõttu on oluline jälgida kolme päeva keskmist hinda, mille trend näitab kütuse hinnasuunda paremini.

Hinnalanguse kõikumisele viitab ka Circle K mootorikütuste müügidirektor Raimo Vahtrik. Tema sõnul oodatakse nafta hinna püsimajäämist saavutatud 70 dollari juurde barrelist.

"Esmaspäevase hinnalanguse taga oli mure koroonaviiruse delta tüve leviku üle Hiinas. Tänase hinnatõusu on põhjustanud mure, kuidas võib hinnalangusele reageerida OPEC+. Fundamentaalsete põhjuste poolelt on jätkuvalt surve mootoribensiini hinnatõusuks, sest mootoribensiini nõudlus on endiselt oodatust suurem ning tootmismahud ei jõua nõudlusele järele," ei hellitanud Vahtrik tarbijate lootust hinnalangusele.

Balti riikide võrdluses on Eesti bensiini jaehind hetkel kõige kõrgem, ent diislikütuse hind regiooni odavaim, mida aitab hoida 2020. aastal langetatud aktsiisitase.

"Mootorikütuste jaemüügihind Eestis sõltub nafta sisseostuhinnast, riiklikest maksudest ning kohalikust konkurentsist. Kuna Eestis on mootoribensiini aktsiis Balti riikide lõikes kõige kõrgem ning Eestis rakenduvad ka kõrgemad taastuvenergia- ja kliimanõuded, siis on mõistagi ka siinne bensiinikütus kallim. Lähtume mootorikütuste jaehindade kujundamisel sisseostuhindadest ja maailmaturuhindade languse puhul oleme valmis jaehindu alandama ka teenindusjaamades," selgitas Vahtrik.

Bensiin 95 maksab enamikes tanklates teisipäeval 1,459 ja diislikütus 1,229 eurot liitrilt.