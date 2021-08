Keskerakond valib pühapäeval Karise ja Soomere vahel

Laupäeval kogunenud Keskerakonna parlamendifraktsioon sai küll erakonna esimees Jüri Rataselt selge tunnetuse, kumb kahest kandidaadist on eelistatumas seisus, kuid oma otsuse ütleb Keskerakond välja siiski pühapäeval pärast volikogu toimumist, ütles ERR-ile Keskfraktsiooni esimees Jaanus Karilaid.

Pühapäeval kell 11 ehk tund enne volikogu koguneb Keskerakonna juhatus ja teeb seejärel ettepaneku volikogule, kes on presidendikandidaat, kas Tarmo Soomere või Alar Karis, märkis Karilaid.

"Erakonna juhtkond sai päris konkreetse tunnetuse, aga detailsemalt ja konkreetsemalt räägime juba (pühapäeval) erakonna juhatuses ja siis vaatame, mida erakonna volikogu otsustab. Otsus avalikustatakse homme keskpäeval," ütles Karilaid.

Reformierakonna fraktsiooni esimees Mart Võrklaev ütles neljapäeval, nemad on valmis toetama Alar Karist. Karilaiu sõnul saadi Rataselt infot ka selle kohta, keda eelistavad Isamaa ja sotsiaaldemokraadid.

Karilaiu ütles, et kõik taandub matemaatikale. "Hindame eelkõige seda, millise kandidaadi taha on võimalik saada suurem poliitiline toetus. Kindlasti ei hakka tegema edetabelit, kes on parem või halvem kandidaat. Me vaatame, kes suudab ühiskondlikku toetuspinda rohkem saada läbi erakondade," lausus Karilaid.

Karilaid lisas, et volikogus on kavas vastu võtta ka poliitiline avaldus, millega toetatakse presidendi otsevalimisi.

"Võtame homme volikogus vastu ka poliitilise avalduse, mis praegust protseduuri kritiseerib ja jätkuvalt kutsub üles teisi erakondi koonduma presidendi otsevalimise taha. Me teame, et täna on parlamendis kaks erakonda, kes seda toetab. Et põhiseadust muuta, on vaja kolme erakonda. Võtame initsiatiivi ja üritame muuta seda, et viie aasta pärast oleks presidendi valimise protsess läbipaistvam ja ausam," lausus Karilaid.