EKRE kavatseb kohtus vaidlustada valitsuse kehtestatud piirangud

"Meil on kavas vaidlustada kohtus valitsuse määrused, meil tegelevad sellega juristid, ma loodan, et jõuame lähinädalatel vaidlustamiseni," ütles Helme esmaspäeval.

Täpsemalt on EKRE-l kavas vaidlustada valitsuse korraldus nr 282, millega kehtestati COVID-i leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud.

"Kuivõrd see on mitmekihiline ja kümneid kordi ümber tehtud, siis praegu vaatavad juristid, kas seda vaidlustada osades aspektides või tervenisti. Põhimõtteliselt vaidlustame selle, et inimeste delikaatseid isikuandmeid küsitakse igal pool, et inimesed peavad käima ringi tõestusega, et nad on terved või vaktsineeritud. Ja vaidlustame selle, et inimesed jagatakse kaheks. Et põhilised vabadused, kogunemisvabadus ja põhilised teenused on pandud sõltuma mingisugusest dokumendist, mis on valitsuse poolt välja mõeldud. Põhiseadus ei võimalda inimesi niimoodi kaheks jagada," lausus Helme.

Vaidlustamistähtaeg saab Helme sõnul ümber 6. septembril.

Helme sõnul on valitsuse kehtestatud piirangute puhul probleemiks, et need peaksid olema põhjendatud ja proportsionaalsed, kuid kumbagi nõuet pole täidetud.

"(Ühistranspordis ja kauplustes) maski kandmise põhjendus on väga hõre ja pole proportsionaalne. Vaktsineeritud inimesed ei peaks piiranguid taluma. Vaktsiinid on olnud pool aastat inimestele vabalt kättesaadavad ja valitsuse lahendused peaksid olema teistsugused kui eelmisel aastal või ka pool aastat tagasi. Inimesed ei pea sellise valitsuse raske rusika poliitikaga nõus olema," lausus Helme.

Helme sõnul tundub, et Eestis elatakse praegu õigusriigi simulaakrumis. "Valitsus teeskleb, et ta järgib põhiseadust, inimesed teesklevad, et nad järgivad valitsuse korraldusi. See on õigusriigi lagunemine," märkis ta.

Helme sõnul kaalub EKRE ka meeleavalduste korraldamist, kuid esmaspäeval ta ise vaktsineerimise ja õiguste piiramise vastaste meeleavaldustel ei osale.

"Aga ma mõistan seda aktsiooni. Need on need kanaarilinnud kaevanduses, kes hoiatavad meid kõiki. Valitsusel, kes on läbi katsetanud, et saab rohkematele inimestele panna peale keelde, mis ei ole kooskõlas põhiseadusega, ei tasu arvata, et see läheb läbi. Meil on valitsus, kes tegeleb süstemaatiliselt kruvide kinnikeeramisega ja selle vastu tuleb meelt avaldada," lausus Helme.