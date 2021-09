Kõlvart: kui eesmärk on "plats puhtaks", siis meil koalitsioonis kohta pole

Keskerakond on arvestanud võimalusega, et peale oktoobrikuiseid kohalikke valimisi võivad nad Tallinnas jääda opositsiooni, sest iga hinna eest koalitsiooni suruma end ei hakata, ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart.

"Me oleme arvestanud sellega, et me ei pruugi üldse Tallinna (pärast valimisi) valitseda. Kui tuleb suur koalitsioon, jääb Keskerakond opositsiooni. Alles ütlesin siiralt välja, et Tallinna elanik teeb otsuse, kas Keskerakond on võimeline jätkama võimul. Kui me ei saa toetust, jääme opositsiooni," lausus Kõlvart ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast".

Kõlvart märkis, et samas ei ole ta pessimistlik. "Tallinnas on meie toetus suurem kui üle riigi. Suhtleme inimestega, saame tagasisidet ja pole tunnet, et läheme valimisi kaotama, vaid vastupidi, võitma. Aga see ei ole minu jaoks eksistentsiaalne probleem, see ei ole maailmalõpp, kui valija otsustab teisiti," lausus ta.

Kõlvarti sõnul pole mõtet enne valimisi anda signaale, kas ja kellega ollakse nõus koalitsiooni moodustama, kui vajadus ja võimalus peaksid tekkima.

"Mis on veel tähtis – võimalik, et Keskerakonnal polegi asja olla koalitsiooniläbirääkimistel. Kui loen kolleegide, poliitiliste erakondade esindajate kommentaare, ja eesmärk on "luua ruumi", "plats puhtaks", siis tõenäoliselt meil seal koalitsioonis ruumi pole. Pole välistatud, et meie kolleegid teistest erakondadest suudavad seda (koalitsioon Tallinnas Keskerakonnata – toim.) saavutada," lausus Kõlvart.

Küsimusele, kas Keskerakond oleks nõus peale valimisi Tallinnas ühte heitma Reformierakonnaga, kelle linnapeakandidaat Kristen Michal on pigem positiivselt suhtunud Kõlvarti kui linnapea tegemistesse, vastas Kõlvart, et Keskerakond on valmis arutama näiteks Reformierakonna jaoks olulisel parema linnaruumi teemal.

"Me oleme valmis neil teemadel arutama, linnaruumist, milline see peaks olema, mida teha teistmoodi, kuidas teha paremini. Kui leiame peale valimisi ühtse nägemuse, aga see peab olema laiem ja pikaajalisem nägemus, siis on võimalik koalitsioon," ütles Kõlvart.