Eesti esimese elektriauto projekti aktsionärid on tülli pööranud

Eesti esimese elektriauto Nobe projekti on tabanud tagasilöögid, millest viimane on tüli aktsionäride vahel. Nobe partnerid tõstavad alarmi, sest nende meelest ei hõlju automargi isa Roman Muljar lihtsalt pilvedes, vaid käitub pahatahtlikult. Muljar ise lubab jätkuvalt suurt läbimurret ja süüdistab hoopis kriitikuid katses oma elutöö kaaperdada.

Nobel on kolm ratast, kus igal eraldi elektriajam; tilga kuju, mis tagab hea aerodünaamika; väike kaal, madal raskuskese ja suhteliselt suur võimsus, millega kaasneb hea läbivus; ning retrodisain, mida vürtsitavad vaimustavad detailid nagu võimalus parkida maja seinale. Ehk Nobe pakub enneolematut uuenduslikkust ja keskkonnasõbralikkust mõistliku hinnaga, tänu millele ristiti projekti vedaja Roman Muljar juba Eesti Elon Muskiks, vahendas "Pealtnägija".

Kuid nüüd tulevad avalikkuse ette endised Nobe firma juhid ja aktsionärid Ameerikas, kelle väitel rohemobiili tegelikult pole ja kui nii edasi läheb, siis ka ei tule, sest Muljar ei kasuta investorite raha sihipäraselt.

Muljar ja talle ustavaks jäänud meeskond möönavad mõningaid makseviivitusi, aga eeskätt on nende sõnul tegu suhtluskonfliktiga, kus Ameerika mehed ei mõista idufirma eripärasid ning püüdsid võimu haarata. "Ma arvan, et see on väljapressimine. Väljapressimine kõige rohkem," kommenteeris Muljar.

See kõik ei pidanud nii minema. Uudis, et Eestis arendatakse ambitsioonikat kolmerattalist elektriautot, jõudis esimest korda avalikkusse läbi tuntud Ameerika autoportaali 2017. aastal. "Ja loomulikult Eesti meedia korjas selle suure hurraaga üles. /.../ Eestis ei ole olnud aastakümneid oma autotööstust ja ilmselgelt on see midagi väga meie, midagi, mis viiks meid autoriikide sekka," rääkis portaali Accelerista asutaja, autoajakirjanik Ylle Tampere.

2018. aastal teatati, et esimese auto - hinnaga umbes 30 000 eurot - tellis Tallinna-Helsingi tunneli vedaja, miljonär Peter Vesterbacka, tema tuules teisedki. Paljud blogijad ja entusiastid üle maailma olid vaimustuses, näiteks kevadel 2019 valis BBC eestlaste masina Genfi autonäituse kümne vahvama ideeauto hulka. Nobet kasutati Eesti mainekampaanias ja laulupeo tule teekonnal.

Paralleelselt otsis Nobe kapitali. Nobe proovis ühisrahastusplatvorme, aga tulemus oli kasin. 2019. aasta suvel ilmus esimene uudis, et firma on jännis arvete tasumisega. See kõik pandi siiski kasvuraskuste arvele, seda enam, et lubadused läksid üha suuremaks.

"Meil ikkagi järgmise aasta lõpus on tulemas Eesti oma autovabrik ja me toodame neid 2000 autot aastas ja ma arvan, et lähima kolme-nelja-viie aasta jooksul on meil kümmekond vabrikut üle maailma ja toodame 20 000 – 30 000 autot aastas," rääkis Muljar 2019. aastal saates "100 aastat siia-sinna".

"See jutt oli nii optimistlik, see jutt oli nii /.../ ülivõrretes kogu aeg. Aga kui ma küsisin natukenegi tõsisema küsimuse, siis ta jäi hätta ja juhtis teema oskuslikult kõrvale," ütles Tampere.

Rahahäda viis Muljari Ameerikasse investoreid otsima

Oktoobris 2019 käis aga pauk. Nobe garaaž Telliskivis süttis ja sisse põles kaks prototüüpi ning hulk dokumentatsiooni, mis pealegi polnud kindlustatud. "See oli kindlustamata, jah. /.../ Sa ehitad uut elektriautot liitiumakudega. Sa ei saa kellegi käest kindlustust. Ja sellepärast jäigi kindlustamata. Me olime niivõrd kinni oma ehitamises, et ma lihtsalt jätsin selle. Minu viga," rääkis Muljar.

Ehkki Nobe avas piduliku kontserdiga Mustamäel uued ruumid ja näitas, kuidas šikis garaaž-kontoris töö edeneb, möönab Muljar, et näpud olid põhjas. Müünud maha päranduseks saadud korteri, sõitis ta Ameerikasse investoreid otsima ja tutvus väliseestlase Mati Otsmaaga. Otsmaa on kogu elu töötanud turunduses ja reklaamis, sealhulgas osales 1980. aastatel Apple'i reklaamikampaania loomises, aga selle kõrval ajas aastakümneid Eesti asja Californias ning pakkus nüüd Muljarile tema reisil ulualust.

"Saime toreda vastuvõtu osaliseks Mati Otsmaa poolt. Ja sealt tekkiski plaan, et me loome Ameerikas ettevõtte, siis on Ameerika investoritel lihtne raha meie ettevõttesse paigutada," selgitas Muljar.

Otsmaa kutsus kampa sõbra ja finantsspetsialisti Toomas Kogeri. 12. mail 2020 asutatigi firma Nobe Cars USA, mis registreeriti Delaware'is ja millega omakorda liideti seni Eestis Nobet arendanud ettevõte Seanest OÜ. Uue firma juhatusse kuulusid Muljar, Otsmaa ja Koger. Kuigi Koger oli Nobe Cars finantsjuht ja Otsmaa kandis koguni tiitlit president, siis tegevjuhtimine ning suurim aktsiaosalus jäi Muljarile, sest kõik leppisid tol hetkel, et tema on Nobe põhiautor ja kaanenägu.

"Roman Muljarile kuulub 48 protsenti ettevõtte aktsiatest, kuid tal on 90-protsendiline hääleõigus. Seega hääleõigus on kolmel inimesel - minul, Mati Otsmaal ja Romanil. Niisiis Matil ja minul on kummalgi viis protsenti ja Romanil 90 protsenti," selgitas Koger.

"See oli ka kogu aeg meie põhiidee või põhialus kogu ettevõtmisele, et ikkagi asutajale peab jääma osalus, enamus osalust," sõnas Muljar.

Eestist USA-sse viidud auto näidis oli ameeriklaste sõnul puudulik

Juulis palgati firma nõunikuks Anthony Luzi, kellel on paarikümne aasta pikkune kolmerattalise auto arendamise kogemus ja kes pidi tegelema sisuliselt kõigega alates firma struktuurist ja rahastamisest kuni tehniliste üksikasjadeni.

"Sõiduk tehnilise poole pealt ei olnud kaugeltki valmis. Ma pean silmas seda, et sõiduk, mille kallal nad töötasid, ei oleks kunagi homologeerimisprotsessi läbinud," ütles Luzi.

Lühidalt oli probleem see, et osavad meistrimehed olid Tallinnas Muljari unistusele küll kuju andnud ja ägedaid videoid vändanud, aga sisuliselt puudusid joonised ning dokumentatsioon, mille alusel isegi hakata ette valmistama masstootmist, mille tulemus oleks ohutu ja muudele nõuetele vastav masin.

Nobe värbas tuntud firma Munro Engineering'i, mis pidi hakkama just sellega tegelema. Samal ajal koostati investeeringute kaasamise plaan, mis oli vaja muu hulgas esitada USA väärtpaberikomisjonile. Koger kirjutas sinna optimistlikult, et noore firma väärtus on koguni 70 miljonit dollarit. Aga kui ainus olemasolev Nobe näidis Tallinnast Detroiti jõudis, et sealsed insenerid tööle hakkaks, olid asjaosalised enda sõnul šokis.

"Sõiduk ei töötanud, see ei tulnud sõiduvalmis. See oli paras šokk, sest kõik ootasid, et sõiduk töötab nagu see punane, mida kõik olid internetis levivatest videotest näinud," ütles Luzi.

Kogeri sõnul oli see murettekitav. "Väga alarmeeriv, kuid me saime siiski jätkata, sest Anthony (Luzi) oskas autosid ehitada ja tal olid kontaktid tarnijate ja võimalike töötajatega," rääkis ta.

Muljar ütles, et Detroiti saadeti töötav masin, millel puudu vaid akud, mille saatmine lombi taha oli juriidilis-tehnilistel põhjustel liiga keeruline.

Otsmaa ning Munro & Associates'i juht ja omanik Sandy Munro tegidki septembris ülistava video, mille eesmärk oli meelitada investoreid. "Me seisame selle imelise, täiesti vapustava auto, Nobe ees," kõnelevad nad videos.

Muljari sõnul on ameeriklaste väited šokeeriva ning sõidukõlbmatu mulaaži kohta pahatahtlikud. "Sellele saab väga hästi vastata meie Eero Tamre ka, kui palju meil seal oli tehnikat koos," sõnas ta.

Tekkisid probleemid raha ja Luzi lepinguga

Isegi kui tehnilistest väljakutsetest oleks üle saadud, tekkisid sügisel arusaamatused rahaga.

Kogre sõnul tekkis probleem maksude maksmisega. "Ma saatsin raha ja ütlesin, et selline osa on arvestatud maksudeks. Ja siis ma sain detsembris teada, et tuleb rohkem raha välja käia, sest maksud on maksmata," rääkis ta.

"Meil olid mõningad arusaamatused 1000-2000 euro kasutamise juures, kus tema ütles, tee sellega seda. Kui hetk oli vaja seda teha, siis mina tegin midagi muud. Sellepärast, et ma ütlesin, et /.../ sina oled küll meil finantsdirektor, aga mina tean, mida meil siin vaja on osta. Et kui mul on vaja prototüüpimise jaoks osta, värvida või teha midagi selle jaoks, et meie prototüüpimine edasi liigub, siis ma teen seda. Vaatamata sellele, et Toomas Koger ütles, et see 2000 eurot, sellega sa pead tegema midagi muud. /.../ Näiteks makse maksma. Jah. Sest me teadsime, et kuna meil olid maksud maksmata, me teadsime, et me saame ajatada neid asju. Meil oli palju tähtsam liikuda edasi meie arenguga," selgitas Muljar.

Muljar vannub, et pole raha omastanud, aga möönab, et kasutas seda omatahtsi.

Kuigi USA-s korjati laene ja investeeringuid, et arendada konkreetset Nobe GT100 mudelit, realiseeris ta Tallinnas selle rahaga uusi ideid nagu Nobe kastiauto.

Järgmine tüli põhjus oli, et Anthony Luzi töötas pool aastat ilma lepinguta.

"Katseajal tekkisid viivitused ja kõlasid ettekäänded. Ma muutusin pisut murelikuks. Lõpuks oli meil - Tomil, Matil, Romanil ja minul - erinevatel masinaehitust ja ettevõtet puudutavatel teemadel Zoomis koosolek. Sel koosolekul ma ütlesin otse, et mulle tuleb saata allkirjastatud tööleping, et me saaksime asjaga edasi minna ja vastasel juhul ma olen sunnitud töö lõpetama," rääkis Luzi. Tema sõnul Muljar vabandas, printis lepingu välja ning allkirjastas selle ning näitas kõigile koosolekul.

"Ta ütles, et siin on tõend, et ma allkirjastasin selle ja nüüd ma saadan selle sulle," lisas Luzi.

"Ta lehvitas seda ühel koosolekul, et vaadake, ma allkirjastasin selle. Anthony ei saanud seda lepingut, ta ei saanud seda kunagi endale," märkis Otsmaa.

"Jah. Ma muutsin meelt. Jah, mul on õigus omada kahtlusi inimese suhtes, kes... Ja need minu kahtlused osutusid tõeks," selgitas Muljar.

Muljari sõnul kadus tal Ameerika partnerite vastu usaldus

Etteheiteid on mõlemal poolel palju. Kui Otsmaa ja Koger nõudsid ametlikku juhatuse koosolekut, et kuhjunud probleemid klaarida, siis Muljar väidab vastu, et tema kaotas hoopis nende vastu usalduse. Muljari sõnul on püüdnud Otsmaa ja Koger püüdnud Nobet tema käest ära võtta.

"Nad seda juba ühe korra tegid. Nad esitasid ultimaatumi, et kas mina lahkun juhatuse esimehe kohalt, kuna mina ikkagi ei oska meie ettevõtet juhtida nii, nagu vaja on, või lahkuvad nemad. /.../ Selge see, et ma ei saanud niisuguste härrasmeestega enam koos midagi teha," rääkis Muljar.

"Roman lõpetas Tomiga rääkimise umbes novembri keskpaigas, samuti Anthonyga. Neid nagu polnuks enam olemas. /.../ Viimane kirjavahetus, mis mul Romaniga oli, oli jõuluõhtul, 24. detsembril. Ma soovisin talle häid jõule. Rohkem pole ma temast kuulnud," rääkis Otsmaa.

Muljar kutsus juhatusse uued liikmed

Muljar kutsus firma juhatusse uued inimesed, nende seas Andrus Viirgi, kes töötas pikalt Silicon Valleys Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse esindajana.

Uue meeskonna sõnul on tüli taga filosoofiate kokkupõrge. Ameerika partnerid eelistasid vana kooli lahendusi, kus iga arenduse faas maksnuks miljoneid, Nobe on aga pigem idufirma, kus suunda kiiresti muudetakse.

"Ärivisioon, kuidas edasi, oligi võib-olla see kõige suurem viga, mis tekitas selle lõhe," sõnas Viirg.

"See esimene asi, mida ikkagi riskiinvestor või riskikapital vaatab, ka kiirendit, kes on su meeskonnas. Tegelikult antakse ju ausalt öelda raha meeskonnale, mitte sellele tootele. /.../ See toode võib ajas ausalt öelda muutuda," rääkis Viirg.

Vastased jällegi väidavad, et keegi ei tahtnud Nobet kaaperdada, aga kui tahta teha autot, mida massidele müüa, ei saa seda arendada põlve otsas.

Kui algul tundus neile, et Muljar on lihtsalt tuulepea, siis nüüd on nende hinnangul Muljari tegevuses pahatahtlik muster.

"Tal oli kaks ebaõnnestunud ühisrahastamiskatset. Tal oli see tehasepõleng, ta ehitas selle peale uue tehase. Seejärel saatis ta auto, mis ei sõitnud. Sõna otseses mõttes on selline käitumismuster," kommenteeris Otsmaa.

Muljaril on olnud varem ettevõtluses probleeme

"Pealtnägija" uuris Muljari äriminevikku. Äriregister seostab Muljarit 11 juriidilise kehaga, millest kaheksa on kustutatud või sundlõpetatud, enamjaolt andmete esitamata jätmise või võlanõuete tõttu.

Muljarile ja tema toonasele äripartnerile esitati nullindate alguses isegi kriminaalsüüdistus maksude maksmata jätmise eest. Kuna seadus vahepeal muutus, lõpetati kriminaalasi hiljem ära.

2017. aastal läks aga pankrotti järgmine Muljariga seotud ettevõte, OÜ Arteran, mis arendas Hiiumaal uudse konstruktsiooniga katamaraani. Pankrotihalduri aruanne nimetab ebaõnnestumise põhjustena "ebapiisavat rahastamist, piisava eeltöö puudumist ning projektijuhi suutmatust juhtida innovaatilist ja suuremahulist projekti".

Muljar püüdis veel paadiprojektile elu sisse puhuda ning turule tuua efektse jahtelamu ja seejärel traalermaja, aga edutult.

"Me saime selle katamaraani valmis ja kahjuks need investorid, kes sinna investeerisid, viimasel hetkel otsustasid, et nad rohkem ei investeeri sellesse ettevõttesse ja jätsid meid pankrotti," selgitas Muljar.

Ajakirjaniku viitele, et Nobes kahtlejate hinnangul on tegemist kui deja vu'ga, vastas Muljar, et tegijal juhtub.

"Nüüd ma olen palju targem. Näete. Ei andnud ära käest. Eksi ikka see, kes teeb, sellel mingil määral juhtub," ütles ta.

Inglise firmad peaks aitama Nobe uuele tasemele

Nobe on vahepeal taas kolinud kontor-töökotta Tallinna ringtee ääres. Kui aasta tagasi hõigati välja Ameerika vallutamine, siis nüüd on taas suunda muudetud ja augustis ilmus internetti uus video, kuidas Nobe sõlmis hulga partnerlusi Inglise ettevõtetega, kes peaks aitama nad järgmisele tehnoloogilisele tasemele.

"See on väike meeskond, kuid me oleme suutnud äratada viie Ühendkuningriigi ettevõtte tähelepanu ning nende tipptasemel spetsialistid aitavad meil viia Nobe tootmisse," rääkis Muljar Nobe Suurbritannia üritusel.

Pettunud mehed Ameerikas väidavad, et asjad lähevad sama rada pidi. Ainuüksi Muljari värskest intervjuust ühes veebikanalis tegid nad eraldi memo, kus toovad minuthaaval kümneid näiteid, mis on nende arust vale või liialdus.

"Ma ei tea, mida ta peab silmas, kui räägib, et teeb seda ja teist, viib firma börsile või mida iganes. Ma ei näe, kuidas see juhtuda saab. /.../ Ja veel üks asi. Ma isiklikult saaksin viia ta pankrotti. Ma lihtsalt pean minema USA kohtusse ja nõudma oma raha välja. Kui raha ei maksta, on ta pankrotis," kommenteeris Koger.

Otsmaa ja Koger on Nobe USA väikeaktsionärid, aga ei usu, et kunagi mingit raha näevad. Ainuüksi nende ja Luzi nõuded on kokku ligi 400 000 dollarit ning firmal olevat võlgu Ameerikas veel.

Muljar ja talle ustav meeskond möönavad mõningaid makseviivitusi, aga seavad küsimärgi alla summade suuruse ja lubavad tasu hoopis aktsiaoptsioonide näol. Muljari sõnul on suur hulk teisi aktsionäre rahul ja usuvad Nobe helgesse tulevikku. Firma värskete presentatsioonide järgi on ostjad ette tellinud üle 40 auto, huvikirjad olemas veel üle 300 masina ostuks ja aasta lõpuks tahetakse valmis teha 25 Nobet.

"Ma tõesti usun, et mind kasutati ära ja lollitati. Ma ei tahtnud sellesse saatesse tulla. Ma olin Romani loo suhtes kergeusklik," rääkis Otsmaa, soovitades inimestel olla Muljariga ettevaatlikud.

Muljari sõnul ei saa Otsmaad ja Kogerit võtta tõsiselt, kuna nad muudavad oma juttu. "Ei saa võtta tõsiselt inimesi, kes ühel päeval räägivad ühte ja teisel päeval täiesti teist," sõnas ta.

Muljar tõrjus kriitikute väiteid, et tõsiselt ei saa võtta tema enda sõnu näiteks Indiasse rajatavate tehaste kohta. "Kas ma olen öelnud, et ma neid ei ehita ühel päeval? Kas ma olen tulnud tagasi selle juurde, et ma ei ehita? Ma ehitan, kindlasti. Jah. Need saavad olema," ütles ta.

Muljar jääb endale kindlaks, et Nobest saab suur bränd. "Nobest saab olema maailmasuur bränd. Nobe autosid toodetakse 50-100 000 tükki aastas. Ta saab olema kuulsam bränd kui Mini. Ja väga paljud inimesed usuvad," ütles ta.