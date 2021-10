Eesti kontingendi ülem Leedus: enim ebaseaduslikke piiriületusi oli Zapadi ajal

Praegu töötab Leedu-Valgevene piiri ääres kolmas vahetus Eesti kaitseväelasi. Nad vaatlevad 150 kilomeetri pikkust piirilõiku. Droonivaatlus on eestlaste põhiline abi Leedu piirivalvele.

"Igas kordonis neil drooni ei ole. Konkteetselt selles kordonis, kus meie oleme, siin droonivõimekus on nullilähedane. Nad ise ei lenda. Droon, mida meie pakume neile, selle tegevusraadius on suurem kui need multirootorid, mis neil on," rääkis Eesti kontingendi ülem Leedus major Sergei Alipjev "Aktuaalsele kaamerale".

Praegu on eestlaste lõigus vaikne - viimaste nädalate jooksul pole täheldatud ühtegi ülekippujat. Kõige pingelisem töö oli eelmise vahetuse ajal.

"See suur Venemaa-Valgevene õppus Zapad 2021. Sel ajal oli ebaseaduslikke piiriületusi täheldatud kõige rohkem," sõnas Alipjev.

Politsei- ja piirivalveamet pidas pühapäeval Vanasadamas kinni kolm iraaklast, kes üritasid Soome laeva peale saada. Kahel oli Soome elamisluba, kolmas üritas Soome pääseda võõra elamisloaga. Tõenäoliselt olid Soome iraaklased selle Soomest kaasa toonud.

"Täiendavate asjaolude kontrollimisel selgus, et tegelikult oli tegemist ebaseaduslikult riigis viibiva isikuga, kes oli juba juulikuus üle Valgevene-Leedu piiri Schengeni alale saabunud ja kes senimaani oli Leedus olnud," selgitas Põhja prefektuuri piirivalvebüroo juht Indrek Aru.

Viimase ööpäeva jooksul on Leedu piirivalvurid peatanud 121 illegaalset migranti, kes üritasid riiki siseneda. See on suurim arv alates augustikuust. Tööd jätkub ka edaspidi, ennustab Alipjev. Valgevene-Iraagi lennud on taaskäivitunud.