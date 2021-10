Keskerakond tahab Reformierakonna üllatuseks energia käibemaksu alandada

Möödunud nädalal teatas valitsus, et on kokku leppinud kahes meetmes, millega hüppeliselt kasvanud energiahindu kompenseerida. Nüüd on aga Keskerakond tulnud taas välja täiendava ettepanekuga alandada ajutiselt käibemaksu.

Möödunud nädalal saavutatud kokkuleppe järgi läheb kõigile tarbijatele suunatud elektri võrgutasude ajutine alandamine poole võrra riigile maksma umbes 75 miljonit eurot, kohalike omavalitsuste vahendusel vaesemale elanikkonnale elektri ja gaasi hinnatõusu kompenseerimine veel täiendavalt 20 miljonit eurot.

Arutluse all oli ka käibemaksu alandamise idee, ent see jäeti kõrvale kui keeruline ja aeganõudev, nagu sõnastas keskerakondlasest majandus- ja taristuminister Taavi Aas. Nüüdseks on Keskerakond aga ümber mõelnud.

"Ainult võrgutasude vähendamisest ei piisa selleks, et need talvised arved ei oleks nii rängad. Kõige tõhusam meede, mis võiks aidata nii eratarbijaid kui ka ettevõtjaid, oleks ajutiselt käibemaksu langetamine nii kaugkütte arvetel kui ka elektril ja gaasil," kommenteeris Keskerakonna juhatuse liige Erki Savisaar.

Ta lisas, et soovi korral suudaks riigikogu vajalikud seadusemuudatused paari nädalaga ära teha.

Euroopa Liidu seadused võimaldaksid käibemaksu alandada viie protsendini ehk Eesti puhul kuni 15 protsenti. Just nii palju ongi Keskerakond oma sõnul Reformierakonnale välja pakkunud. Peaministriparteile tuleb oma koalitsioonipartneri täiendav algatus aga üllatusena.

"No minu teadmine vähemalt selle ajani, kuni te praegu ütlete, oli see, et meil on need asjad kokku lepitud. Ma ei tea, et need asjad muutunud oleksid. Ma arvan, et me peame vaatama siin kompleksselt ja selline võidu ülepakkumine ei ole võib-olla kõige mõistlikum," hindas riigikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Mart Võrklaev.

Ent Keskerakonna ettepaneku kõrval on veel ka alternatiivne ettepanek opositsioonist. Isamaa ettepanekul võiks käibemaksu alandada seniselt 20 protsendilt üheksani. Arvutused, kui palju läheks käibemaksu alandamine riigieelarvele ja tarbijatele maksma, tegi Isamaa tellimusel energeetikaekspert Arvi Hamburg.

"Neid kütuse- ja energiahinna tõusu leevendamise meetmeid peab olema kindlasti rohkem kui käibemaksu alandamine või aktsiisimaksu või võrguteenuse 50-protsendiline kompenseerimine, see peab olema ikka terviklik kompleks. Me oleme rehkendanud, et kuskil 200-220-miljoniline oleks siis see riigieelarveline summa, mis tarbijatele kätte jääks," ütles Hamburg. "Seesama summa tuleb nüüd suurema käibemaksu laekumise arvelt, mis tuleneb suuremast lõpptarbija hinnast."

Ka Savisaar ütleb, et riigieelarvele on käibemaksu ajutisel alandamisel nullmõju.

"Hind on ju nii palju tõusnud ja käibemaks nii palju laekunud nii selle aasta eelarves kui prognoosi järgi ka järgmisel aastal. Seal ei ole arvestatud niivõrd suure elektrihinnaga ja ka gaasihinnaga. Nii et ta on kokkuvõttes eelarveneutraalne meede," selgitas Savisaar.

Reformierakond selle hinnanguga ei nõustu.

"No selles mõttes ei ole, et kui me teeme juba võrgutasu soodustuse, siis ju niikuinii on see kulu juba juures. Kui me laseme käibemaksu alla, siis teatud tulud jäävad laekumata ehk riigieelarves ikkagi rahaline puudujääk ju tekib," põhjendas Võrklaev.

Kuniks koalitsioon arutab, millal ja palju kasvanud kulusid kompenseerida, tuleb oma elektri- ja gaasiarved aga ikkagi ära maksta. Võrgutasud kompenseeritakse tagasiulatuvalt tasaarveldusena.