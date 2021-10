Koolijuhid peavad hakkama lähikontaktseid tuvastama

Terviseamet ei ole seni andmekaitse tõttu koolidega jaganud nakatunud õpilaste nimesid. See tähendab, et nakatunu lähikontaktseks määrataks kogu klass.

Haridusministri nõunik Mario Kadastik ütles, et nüüd hakkab terviseamet seda infot jagama.

"Koolile edastatakse, kes on positiivne ja lähikontaktsed peab tuvastama kool. Me mõistame, et see on koolile lisakoormus, mida neil varasemalt pole olnud. Meie eesmärk on võimalikult täpselt saata testimina neid, kes on päriselt lähikontaktsed," rääkis Kadastik.

Kadastiku sõnul on see, kuidas seda saavutada, koolide otsustada. "Klassi kaupa võib endiselt saata õpilasi testima. Samas oleme näinud, et klassi kaupa saatmisel on vaid neli kuni kuus protsenti positiivsed, ehk siis tegelikult on see mõttetu ületestimine," ütles ta.

Kadastik lisas, et lähikontakseks peaks määrama vaid nakatunuga kahe meetri kaugusel või lähemal 15 minutit veetnud inimese.

"Meie soovitus oleks, et sellel perioodil mõelda läbi see, kes kellega kus istub. Võiks olla niimoodi, et lapsed istuvad süsteemsemalt ühtemoodi paarides enamvähem sama asetusega terve päeva. Siis on ka lihtsam tuvastada, kes selle lapse ümbruses olid," ütles ta.

Tartu Mart Reiniku kooli direktor Enn Ööpiku sõnul on klassikaaslaste vaheline kontakt on nii tihe, et eristada nendel tingimustel lähikontaktseid ei ole võimalik.

"Kui suruda õpilane pinki ja hakata talle edasi andma ainult loengut ja töövihikut, siis tõepoolest saab öelda, et Juku oli esimeses pingis ja Mari oli viimases ja nad omavahel kokku ei puutunud. See viib meid tagasi aega, kus kõik istusid käed ilusasti lauale asetatud ja kuulasid suud ammuli õpetajat. Kui me räägime aktiivsetest tundidest ja õppimisest, siis see kõik ei toimi," ütles Ööpik.

Terviseameti peadirektori kohusetäitja Mari-Anne Härma sõnul antakse ülesanne koolidele, kuna koolil endal on kõige parem arusaamine, kuidas lapsed koolimajas liiguvad.

"Kes õpivad ühes klassis, kes vahetavad klasse, kes on viibinud kuskil aktusel, moesõul või huviringis. Kui kool ka seda mõistab, et ta peab teadma seda, kus tema lapsed liiguvad, siis see aitab koolil paremini oma tööd korraldada. Nii et tekiks see arusaam, et lapsed peaksid püsima oma klassi piires, et ei tekiks klassidevahelisi koldeid, et nakkus ei leviks üle kooli laiali," sõnas Härma.

Kui koolijuhid eelistavad testida kõiki nakatanu klassikaaslasi, ei muutu, kes koolides lähikontaktseteks määratakse.