Kõlvart sotside öölinnapea kohast: räägime ikka asjadest, mida saab ära teha

Tallinna linnapea ja Keskerakonna Tallinna nõukogu esimees Mihhail Kõlvart ütles "Aktuaalse kaamera" otsestuudios, et Keskerakond tegi ettepaneku alustada koalitsiooniläbirääkimisi sotsidele eelkõige maailmavaate ja programmi silmas pidades. Sotside valimislubaduse, luua Tallinnasse öölinnapea amet, kohta ütles Kõlvart, et rääkima peaks asjadest, mida tuleb või saab ära teha.

Valisite sotsid. Kas kaalutlus võis olla ka sellest, et väiksem partner võib olla vähem nõudlikum?

Eelkõige me kaalusime maailmavaadet ja programmi.

Sotsid on konkreetselt välja öelnud, et linnale kuuluvad aktsiaseltsid, osaühingud, sihtasutused tuleks depolitiseerida. Kui nad tulevad selle nõudmisega läbirääkimiste laua taha, siis kas teete selle ära, et võtate keskerakondlikud inimesed äriühingute juhatustest maha?

Me ei ole veel läbirääkimisi läbi viinud. Ma arvan, et nad teevad terve rea ettepanekuid, nagu ka meie. Aga ei oleks võib-olla viisakas praegu siin neid tingimusi läbi rääkida.

Aga kas te oleksite nõus loobuma sellest?

Kindlasti see ei ole kõige tähtsam küsimus, mida me hakkame arutama, aga kõik küsimused on laual.

Ja olete valmis vajadusel ka oma inimesi tagasi kutsuma?

Ma tuletaks meelde, et linnavalitsus loobus nõukogu tasudest kaks aastat tagasi, me oleme loobunud palgatõusust kaks aastat tagasi, ehk see ei ole mitte mingi toiduahel. See on ikkagi töö protsess.

Kui sotsid on kuulutanud, et vanalinn ja ööelu kuuluvad kokku ja käisiv välja valimistel ka öölinnapea ametikoha loomise, siis kas see on teema, mida arutada?

Tõenäoliselt me hakkame ikkagi rääkima funktsioonidest, mitte nimetustest. Ma saan aru, et see kõlab uhkelt – öölinnapea. Ja mina peaksin kartma konkurenti. Aga ma arvan, et me ikkagi räägime nendest asjadest, mida tuleb ära teha või mida saab ära teha.

Kindlasti olete juba ka mõelnud, kuidas toimub näiteks kohtade jaotus. Hetkel on kuus abilinnapead. Mitu kohta läheb sotsidele, kellel on kuus mandaati?

Me ei ole isegi alustanud läbirääkimisi, tavaliselt see on viimane küsimus, mida arutatakse.

Mis on need valdkonnad, millest te kindlasti ei loobu?

Tegelikult kõik valdkonnad peaksid olema läbirääkimiste laua peal, sest ainult ühised otsused hoiavad seda koalitsiooni koos. Nagu ma ütlesin, siis praegu me ei hakka esitama võimalikule partnerile tingimusi. Seda tehakse ikkagi siis kui toimuvad läbirääkimised, aga me ei ole veel saanud vastust, kas läbirääkimised toimuvad.

Aga mingid punased valdkonnad on teil olemas, te lihtsalt ei taha neid siin avalikustada?

Kõigile meeldib kasutada definitsiooni punased jooned. Loomulikult on põhimõttelised aspektid, kus me kas ei ole valmis loobuma või ei ole valmis lubama, aga tõenäoliselt samal aspektid on ka partneril.