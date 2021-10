Sotsid otsustasid minna Tallinnas Keskerakonnaga läbirääkimistele

Sotsiaaldemokraadid tegid Keskerakonnale ettepaneku kahepoolseks kohtumiseks esmaspäevaks, et arutada kõneluste edasist ajakava ja korraldust.

Erakonna Tallinna piirkonna juhi Raimond Kaljulaidi sõnul oli erakonna jaoks põhiküsimus see, et vaid linnavalitsuse töös osaledes on võimalik oma lubadusi tõhusalt ellu viia.

"Meie oleme algusest peale rõhutanud, et soovime nelja aasta jooksul seista oma lubaduste ellu viimise eest ja seda saab kõige paremini teha linna juhtimises osaledes. Opositsioonis on selleks palju vähem võimalusi. Muidugi on meile eriti olulised kaasaegse, ohutu ja kõigile mugava linnaruumi küsimused. See oli keskne telg meie kampaanias ning on oluline küsimus ka koalitsiooniläbirääkimistel," ütles Kaljulaid.

Erakonna esimehe Indrek Saare sõnul on sotsiaaldemokraatide jaoks oluline, et Tallinn on hooliv ja kaasaegne linn.

"Kindlasti on siin meile eeskujuks Põhjamaade pealinnad, eriti liikuvusküsimuste lahendamisel, ligipääsetavuse tagamisel ning kõigi inimestega arvestamisel. Samuti väärtustame keskkonnahoiu küsimusi ning peame oluliseks arvestada linna juhtides kliimapoliitika eesmärkidega," ütles Saar.

Sotsiaaldemokraatide läbirääkimiste delegatsiooni kuuluvad Raimond Kaljulaid, Indrek Saar, Riina Sikkut, Jevgeni Ossinovski ja Maris Sild.

Keskerakonna delegatsiooni läbirääkimistel juhib linnapea Mihhail Kõlvart.

Keskerakond teatas neljapäeval, et teeb ettepaneku koalitsiooni moodustamiseks sotsiaaldemokraatidele.

Keskerakond sai valimistel Tallinnas 38 mandaati, sotsiaaldemokraadid kuus. Tallinna linnavolikogus on 40 kohta.