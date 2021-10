Ossinovski: valitsus ainult arutab, aga ei otsusta midagi

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Jevgeni Ossinovski pidas riigikogus piinlikuks olukorda, kus valitsusel ei ole endiselt plaani, kuidas kriisiga toime tulla. See on tinginud olukorra, kus ongi võimalik vaid ühiskonna sulgemine.

"Tegelikult enam ei ole midagi teha, on vaja möödapääsmatult kontakte vähendavaid piiranguid," sõnas Ossinovski. "Sinna me oleme jõudnud halva juhtimise tulemusena."

Ossinovski täpsustas, et vaktsineerimine on küll pikas perspektiivis ainus jätkusuutlik lahendus, kuid praegu kätte jõudnud haiglate ülekoormuse kriisi see enam ei lahenda.

"Kui me isegi homsest kõik oma inimesed, kes täna vaktsineerimata on, vaktsineerima viime, siis haiglakriis on meil ikka akuutne, sest immuunsus lihtsalt ei teki nii kiiresti," selgitas Ossinovski.

Ta leidis, et valitsus peab kohe rakendama piiranguid, mis aitaksid nakkuskordaja R saada alla ühe: "See on ainus viis seda katastroofi vältida ja seda tuleb teha."

"Reaalselt kokkulepitud tegevusplaani, mida teha selleks, et sellest asjast üle saada, ei ole. Aga arutatakse. Arutatakse, kogu aeg arutatakse, lõpmatult arutatakse," iseloomustas ta valitsuse hoiakuid.

"Me oleme näinud, mille toob kaasa otsustamatus. Me nägime kevadel, mida see maksma läks: kuude kaupa rangeid piiranguid, 700 miljonit eurot lisaeelarvet. Ja nüüd oleme me sama aasta sees taas kuristiku servale juhitud. Mida me selles olukorras täna kuulsime? Valitsus arutab, valitsuses on erinevaid arvamusi ja arutatakse. Praegu reaalajas arutatakse."

Ossinovski tõi välja, et üle 85-aastaste vanuserühmas on nakatumine kasvanud 128 protsenti, kuid 25 000 eakat on endiselt vaktsineerimata ja valitsus arutab, kas vaktsineeritud peaksid teatris maski kandma või mitte: "No tulge nüüd maa peale! See on katastroof, mis meid ees ootab. Ja mida me selle eest saame?"

Ossinovski viitas seejuures peaminister Kaja Kallase sõnavõttudele riigikogu ees nii esmaspäeval kui kolmapäeval: "Tuleb tõhustada vaktsineerimist, me töötame hommikust õhtuni selleks, et vaktsineerimist edendada, on palju erinevaid asju, mis on juba tehtud ja veel on töös ja arutelul veel väga palju erinevaid asju, mis kõik hakkavad vaktsineerimist edendama."

"No tõesti, lihtsalt valus ja piinlik on tegelikult sellepärast, millisesse seisu me oleme tervishoiutöötajad pannud," sõnas Ossinovski.

"Inimesed on üle töötanud, nad ei taha sinna enam minna, nad ei lähe, raha eest ka ei ole inimesed enam nõus sinna koroonaosakondadesse minema. Ja sellest võib ju aru saada. See on väga ropp ja raske töö."