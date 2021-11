Euroopa gaasihinna langus veel Eesti soojatarbijateni ei jõua

Kui Venemaa president Vladimir Putin käskis Gazpromi tarnida rohkem gaasi Läände leevenes ka hirm, et Euroopas võib sel talvel maagaas otsa saada. Positiivse uudise mõjul vähenes maagaasi turuhind viiendiku võrra.

Hollandi TTF gaasiturul kujunes teisipäeval gaasihinnaks 67 eurot, enne uudist oli see 90 euro juures megavatt-tunni kohta.

Eesti gaasitarbijad sellest langusest veel osa ei saa. Meie suurim maagaasimüüja Eesti Gaas vastupidi tõstab detsembrist kodutarbijale hindu keskmiselt 30 protsenti.

"Detsembrist meie hind on 89 senti kuupmeeter sellisel kõige tavalisemal kodukliendipaketil. Suure tõenäosusega nad sealt edasi enam ei tõuse, vaid pigem hakkavad langema," ütles Eesti Gaasi juhatuse liige Margus Kaasik.

Lääne-Euroopa gaasihind jõuab Eestisse kuuajalise nihkega. Seetõttu tehakse praegu Eestis gaasitehinguid just kõige kõrgema hinnaga.

"Eestis ja Baltikumis ostetakse tegelikult gaasi kuuindeksitega ja meile jõuab see kõrge hinnatase, mis oktoobris oli Euroopa turgudel, tegelikult alles novembris. Kui vaadata seda, et turg on alla läinud, tänased tehingud täielikult mõjutavad järgmise kuu hinda. See tähendab, et järgmise kuu gaasi hind on madalam," rääkis Baltic Energy Partners juhatuse liige Marko Allikson.

Hinnanihe tähendab, kõrgele tõusnud kulud toasoojasale selle talvel ei vähene, ütles Allikson.

Kui aga Venemaa lubadus paika peab ja 8. novembrist tõesti maagaas Euroopasse voolama hakkab, muutub hinnalangus tulevikus püsivaks.

"Positiivne on see, et tõusutrend, mis väga pikalt kestis, pigem on praegu pöördunud langustrendiks. Kui kiire see on, kui kaua see kestab, on, on raske öelda," rääkis Kaasik.

Tulevikutehingute järgi kujuneks järgmisel aasta keskmiseks hinnaks 45 eurot megavatt tunni eest.

"40 alguse poole ta peaks jõudma nagu järgmise aasta teises kvartalis, esimese kvartali hind on endiselt niisugune 65-66 euro tasemel, kui vaadata praegusi tulevikutehinguid," rääkis Allikson.

Kuid 2023. ja 2024. aastal langevad hinnad veelgi madalamale, jõudes lõpuks 20 euro juurde ehk hinnatõusu eelsele tasemele, ütles Allikson tulevikutehingute põhjal.