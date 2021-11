Lukašenko: Valgevene ei jää Ida-Ukraina konflikti ägenedes kõrvale

Valgevene režiimi liider Aleksandr Lukašenko kutsus kokku riigi kõrgemad sõjaväelased, teatades, et nüüd on selge, kelle poolele Minsk Ida-Ukraina konflikti ägenemise korral jääb.

Lukašenko sõnul pole tal infot Venemaa plaanide kohta rünnata Ukrainat, kuid kui sõda Donbassis või Venemaa piiril taas puhkeb, ei jää Valgevene erapooletuks ega kõrvale, vahendas "Aktuaalne kaamera".

2015. aastal allkirjastati Minski lepe, mille eesmärk oli lõpetada konflikt Ukraina ja Venemaa toetatud separatistide vahel ning Lukašenko esitles ennast rahuvahendajana.

Viimase aja väiteid, nagu kavatseks Venemaa Ukrainat rünnata, nimetas Lukašenko lääne provokatsiooniks.

"Mul ei ole teavet Venemaa plaanide kohta rünnata Ukrainat. Kui sellised plaanid oleksid olemas, teaksid sellest ka Valgevene sõjaväelased, sealhulgas mina. Meid oleks teavitatud. Aga ma ütlen veel kord, teil on vaja esitada tõendid. Nad saavad väga hästi aru, et kui nad alustavad uuesti sõda Donbassis või kuskil Venemaa piiri ääres, siis Valgevene kõrvale ei jää ja selge on ka see, kelle poolele Valgevene jääb," rääkis Lukašenko.