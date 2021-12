Soomes nähakse Rootsit kõrge elektrihinna ühe põhjustajana

Hoolimata sellest, et elekter peaks Põhjamaade ja Soome vahel justkui vabalt liikuma, on Soome sattunud koos Balti riikidega omamoodi hinnamulli.

Teisipäeval maksis elekter Rootsis piirkonniti poole vähem ja Norras ainult kolmandiku Soome keskmisest päevahinnast.

Põhivõrguettevõtte Fingrid juht Jukka Ruusunen seletas elektri börsihindade rekordiliselt kõrget taset lisaks üle-euroopalistele põhjustele – nagu fossiilsete kütuste ja CO2 kvootide tõusev hind –Rootsi tegevusega.

"Põhja- ja Lõuna-Rootsi vahel on pudelikael, mistõttu põhja poolt ei liigu soodne elekter lõunasse tarbijateni. Samasuguse kitsaskoha avastasid rootslased äsja ida-lääne suunal. Esimese asjana hakkasid nad piirama elektri liikumist Rootsi ning Soome ja Norra vahel," ütles Ruusunen.

Kuna aga suurem osa Norras toodetavast odavast elektrist imporditakse Soome läbi Rootsi, ongi Soome tema sõnul kõrge hinna lõksus koos Balti riikidega.

Peale Rootsi tegevuse – mille üle on Soome energiaamet ametlikult protesti avaldanud – mõjutab elektri hinda ka olukord Balti riikides.

"Eestiski on jaamu, mis on remondi tõttu rivist väljast. Kehv aeg on juhtunud remonditöödeks: kogu tootmisvõimsus pole kasutuses ning elektri importi Venemaalt ei olda võimelised ära kasutama," lausus Ruusunen.

Elektri hind püsib Ruusuneni prognoosi kohaselt kõrge kogu selle talve