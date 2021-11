Kohtla-Järve linnapeaks valiti Toomas Nael

57-aastane Toomas Nael töötas enne linnapeaks valimist Kohtla-Järve linnavalitsuse majandusnõunikuna, enne seda Jõhvi abivallavanemana, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Parteitu Toomas Naela kandidatuuri seadis üles Keskerakond, kuid opositsiooni hinnangul esindab Toomas Nael Ida-Virumaa suurärimehe Nikolai Ossipenko huve.

Kohtla-Järve uus linnapea peab enda sõnul oluliseks ettevõtluse toetamist ja ettevõtjatega suhtlemist.

"Kindlasti tuleb toetada ettevõtlust, suurt, keskmist, väikest, pereettevõtlust, sest need on need allikad, need kohad, kuhu inimene käib tööl, kus ta teenib. Ilma ettevõtluseta tulevikku ei ole üheski omavalitsuses ega linnas. Nendega tuleb kindlasti tihedalt suhelda ja koostööd teha," lausus Nael.

Valimisliidu Restart Kohtla-Järve esindaja Janek Pahka suhtub uude linnapeasse skeptiliselt.

"Ma ei tunne seda inimest absoluutselt ja see nimekiri, kus ta kandideeris, viitab mulle natukene seda, et on ikkagi ka seotud kuidagi ärimees Nikolai Ossipenkoga. Ja mulle nagu eriti see väljavaade ei meeldi, et meil on nii volikogu esimees kui ka linnapea ühe ärimehe tõmmata ja lükata," ütles Pahka.