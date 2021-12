PPA tahab teenindussaalide tööaja kärpimisega suurendada e-teeninduse kasutamist

Ühes kuus käib politsei- ja piirivalveameti Kuressaare teenindusbüroos uut passi või ID-kaarti taotlemas 1300 inimest, oodata tuleb neil keskmiselt neli minutit, vahendas "Aktuaalne kaamera". Alates uuest aastast võetakse saarlasi jutule vaid esmas- ja teisipäeviti ning reedel.

"Ma usun, et sellest vaatest ei tohiks Saaremaa inimestel muret olla, sest põhilised päevad, kus meil siin hästi palju kliente on, on esmaspäevad ja reeded. Kuna me anname 60 päeva enne teada, kuna dokumendid hakkavad lõppema ja meeldetuletuse teeme veel kaks nädalat enne, siis on kõigil võimalik oma külaskäik politseimajja ära planeerida," rääkis Kuressaare politseijaoskonna juht Rainer Antsaar.

Lisaks Kuressaarele on alates uuest aastast kolmel päeval nädalas võimalik dokumentide taotlusi sisse anda ja neid välja võtta ka Paide, Rapla, Jõgeva, Põlva, Võru, Valga ja Viljandi teenindusbüroos. Ka seal on seni kõige rahvarohkemad olnud esmaspäev ja reede.

Tartu politseijaoskonna teenindustalituse juhataja Angela Kahar selgitas, et kui väikestes teenindustes on ooteajad seni olnud viis kuni kümme minutit, siis teiste kohtade praktika järgi suureneb ooteaeg 20 kuni 30 minutini.

Just senisest pikem ooteaeg peakski inimesi ärgitama dokumente uuendama interneti vahendusel. Politseiamet on eesmärgiks võtnud, et seda teeks kolmveerand inimestest.

"Iseteenindusmenetlus on kiirem, seetõttu toimub ka tööaja optimeerimine ehk vähemate arvu ametnikega saab ära menetleda rohkem taotlusi. Ja nendel päevadel, kui teenindus on vahetuks teeninduseks suletud, siis need ametnikud saavadki tegeleda läbi iseteeninduse saabunud taotlustega," ütles PPA identiteedi ja staatuse büroo valdkonna koordineerija Marit Abram.

Ka annab 11 ametniku koondamine Abrami sõnul võimaluse tõsta teiste töötajate palka.

Kolm päeva nädalas on juba mitu kuud töötanud Kärdla, Haapsalu ja Rakvere büroo. Virulased muudatusega rahul ei ole.

"Tulin tegema ID-kaarti, oli palju rahvast, ootamisaega ja nüüd jälle üle tunni aja, et kätte saada oma ID-kaart. See ei kõlba kuskile," üles Mare.

"Vaadates tänast rahvahulka siin, siis oleks nagu toidupoodi sattunud. Väga heaks seda ei kiida. Võiks olla kas või üks päev veel. Anname siis politseile ühe puhkusepäeva, näiteks neljapäeva, kolmpäeva suudavad äkki tööd teha, puhkavad ja reedel ka teevad tööd," kommenteeris Raivo.

Dokumentide kättesaamiseks tuleb ka edaspidi minna kohale, aga PPA lubab, et kättesaajate järjekorda hakatakse teenindama kiiremini kui nende oma, kes tulevad taotlust esitama.