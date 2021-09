Opositsioon majandusprognoosist: kärpeplaanid tuleks ära jätta

Rahandusministeerium prognoosib tänavuseks majanduskasvuks 9,5 protsenti. Pentus-Rosimannuse sõnul võimaldab tugev kasv suurematest kärbetest loobuda ning politseinikud, päästjad ja õpetajad võivad palgaraha juurde saada.

EKRE esimehe Martin Helme sõnul näitab avaldatud majanduskasvu prognoos, et nii eelmine, nende osalusel toimetanud valitsus, kui ka praegune valitsus, on koroonakriisi majandusprobleemidele õigesti reageerinud.

Helme sõnul peaks valitsus nüüd eelarvet tehes ära unustama kevadel kuulutatud kärpeplaanid.

"Mulle tundub ka, et tänasel päeval tulla mingi kärpejutuga lagedale, kedagi ei saa enam tõsiselt võtta, kes sellest räägivad. See ei tähenda, et me võime hakata laamendama rahaga, aga Eesti riigi rahandus ei ole korrast ära nagu on siin räägitud pool aastat järjest tänase valitsuse poolt," rääkis Helme.

Ka sotsiaaldemokraat Riina Sikkuti hinnangul peaks valitsus kevadistest kärpemõtetest julgemalt taganema.

"Väga ettevaatlikud ollakse nendest kärpeplaanidest taganemise suhtes. Seda, et komandosid hakatakse kinni panema või mõni laps jääb robootika ringist ilma, ei ole Eesti pikaajalise kasvu huvides ja turvalisuse huvides ju kuidagi vaja. Samuti ta ei aita ka ühtegi eelarvepoliitilist eesmärki täita," kommenteeris ta.

Asjatut kärpimist soovitab valitsusel vältida ka Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder.

"Sellest tuleks kindlasti loobuda. Ja teine - ei tohiks minna aktsiiside tõstmise teed. /.../ Me nägime eelmine kord kiirete aktsiisitõusudega, mis juhtus majanduses. Väga paljud inimesed, ettevõtted läksid Eestist ära kütust tankima hoopis mujale ja maksude laekumine halvenes," selgitas Seeder.

Opositsioonierakonnad räägivad ka politseinike, päästjate, õpetajate ja teiste oluliste töötajate palgatõusu vajalikkusest.

Keskerakonna valitsusdelegatsiooni juhtiva riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul on majandusprognoosi valguses tõesti lootust ka palku tõsta.

"Need prioriteetsed grupid -politseinikud, päästjad haridustöötajad, kultuuritöötajad - kindlasti tuleb vaadata. /.../ Esialgu pole veel ühtegi kokkulepet. Kuna numbrid tulid ju täna, siis me hakkame alles läbi rääkima ja lõppotsuseid on oodata alles septembri lõpus. Vara on enne midagi kommenteerida," ütles Aab.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas on öelnud ka, et tema jätaks eelmise valitsuse ajal ajutiselt langetatud kütuseaktsiisi tagasi endisele tasemele tõstmata.

Peaminister Kaja Kallas (RE) märkis, et arutelud kõigis küsimustes seisavad alles ees.

"Ei hakka kindlasti eelarveläbirääkimisi pidama meedia vahendusel, kui me ei ole omavahel istunud maha ja arutanud neid teemasid. Olgu need siis aktsiisid, huviharidus või mida iganes. Need on kõik aruteluteemad," ütles ta.