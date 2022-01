Eurosaadikud on Macroni üleskutsest hämmingus: lääs peab jääma ühtseks

Endine Eesti kaitseväe juhataja Riho Terras (Isamaa) ütles, et Macron on presidendivalimiste tuhinas ja jääb mulje nagu ta kardab, et ta jäetakse läbirääkimistest Venemaaga kõrvale ning temaga ei arvestata.

"Ta kasutas küll olulisi võtmesõnu, aga jutt dialoogist Putiniga ei ole muud kui naiivne. Eriti kohatu on rääkida mingist eraldiseisvast Euroopa Liidu plaanist Venemaa suunal, et tagada julgeolek ja stabiilsus. Igasugune ühise rinde lõhestamine on lollus, sest Venemaaga ei käi lihtne dialoogi pidamine, vaid kaks vastanduvat monoloogi," rääkis Terras.

Terras rääkis, et paljude jaoks ei tulnud Macroni üleskutse otseselt üllatusena, ent sellegipoolest said Macroni seisukohad päris palju kriitikat eri fraktsioonide liikmetelt.

"Sisuliselt tegi ta ettepaneku nullida senised ühised pingutused ja minna Venemaaga NATO-välisele soolole. Ka Euroopa Rahvapartei europarlamendi fraktsiooni juht Manfred Weber ei varjanud, et pidas Macroni juttu naiivseks ja ootas temalt resoluutsemat seisukohta Venemaa suhtes ning tugevat sõnumit kohe kõne alguses," lausus Terras.

Marina Kaljurand (SDE) ütles, et Emmanuel Macron on ka varem pakkunud välja erinevaid ideid uue Euroopa julgeolekuarhitektuuri loomiseks, Euroopa armee loomiseks ning teinud avanguid suhete parandamiseks Venemaaga.

"Selles mõttes ei öelnud ta eile midagi uut. Macroni varasemad ettepanekud on sumbunud, sest tema ettepanekud lähevad väga põhimõtteliste küsimuste vastu," ütles Kaljurand.

"Euroopa julgeolek on osa transatlantilisest julgeolekust ja peab selliseks ka jääma, Euroopa Liit ei ole sõjaline organisatsioon ja ei saa ega pea asendama NATO-t," sõnas Kaljurand.

Kaljurand märkis, et Euroopa liitlased peavad suhtuma palju tõsisemalt oma kohustustesse. "Venemaaga ei saa tõsiselt ja usaldusväärselt rääkida Euroopa julgeoleku tagamisest seni, kuni Venemaa ise oma tegevusega on oht Euroopa julgeolekule: Gruusia ja Krimmi okupeerimine; vägede koondamine Ida-Ukrainas; ründavate stenaariumitega õppused idapiiril; agressiivne retoorika; EL ja NATO naeruvääristamine."

Jaak Madison (EKRE) nentis samuti, et Macroni üleskutse oli paljudele Euroopa Parlamendis arusaamatu.

"Macron ei täpsustanud, et milline see kokkuleppe peaks olema ning millistes küsimustes peaks või võiks Euroopa Liit järgi andma. Venemaa tänased nõudmised käsitlevad vaid NATO-t ning Euroopa Liidul ei olegi võimalik sinna vahele sekkuda, kuna Euroopa Liit ei ole sõjaline ühendus erinevalt NATO-st," kommenteeris Madison.

"Seetõttu Macroni avaldus enamusele parlamendist ei olnud ka meeltmööda," sõnas Madison.

"Lisaks sellele annaks see Venemaale signaali, et Euroopa Liit ongi nõus Venemaale vastu tulema ja laskma tekkida uutel mõjusfääridel, mis Eestile ilmselgelt tähendaks taaskord võimalikku reetmist prantslaste või sakslaste poolt," lisas Madison veel.

Sven Mikser (SDE) lisas, et Macroni ettepanek peegeldab kindlasti ka teatud häiritust Euroopas selle suhtes, et Ameerika Ühendriigid on päris mitmetes viimase aja rahvusvahelistes tulipunktides, sõlmküsimustes ja kriisides kõnelenud, pidanud läbirääkimisi või astunud samme ilma eurooplastega konsulteerimata.

"Ja see kindlasti on häirinud nii Macroni kui ka mitmeid teisi Euroopa liidreid," rääkis Mikser.

Urmas Paet (RE) ütles, et ei usu, et Macroni ettepanekust midagi edasi võiks areneda. "Tingimusi või sellist keskkonda, et sellest midagi tuleks praegusel ajahetkel ei ole olemas ja ei ole ka nähtavas tulevikus näha," ütles Paet.

Paeti sõnul on eurooplased tõepoolest jäänud suhetes Venemaaga kõrvale, aga seda väga selgetel põhjustel.

"Euroopa Liit ise on otsustanud, et Venemaaga tipptasemel suhted on ju külmutatud. Ja teisalt see näitab ka seda, et ega Venemaa Euroopa Liiduga väärtusruumiga seonduvalt ei tahagi mingeid erilisi kõnelusi pidada," sõnas Paet.

Eurosaadikud rõhutasid, et Prantsusmaal seisavad ees presidendivalimised ning Macroni esinemisi tuleb vaadelda osana valimiskampaaniast.

Emmanuel Macron tegi Euroopa Liidu liikmesriikidele ettepaneku pidada Venemaaga USA ja NATO diplomaatilistele pingutustele alternatiivi pakkuvat eraldiseisvat dialoogi.