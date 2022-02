Nuutmann: Vene kanalite sulgemise asemel tuleks ETV+ eelarve viiekordistada

Endine Postimees grupi juhatuse esimees Sven Nuutmann ei pea mõistlikuks Venemaa telekanalite näitamise keelamist Eestis - tema sõnul tuleks hoopis tõsta vähemalt viis korda ERR-i kanali ETV+ eelarvet, et see muutuks kohaliku venekeelse vaatajate jaoks atraktiivseks.

Nuutmann rääkis teisipäeval "Terevisioonis", et ilmselt on ärev julgeolekuolukord põhjuseks, miks taas on kerkinud üles ettepanek Venemaa telekanalite Eestis näitamise keelustamiseks.

"Aga reguleerimisega on hakatud valelt poolt pihta. Mitte keelata ei tule Vene telekanaleid, vaid ERR-i venekeelsele telekanalile ETV+ tuleks anda viis korda rohkem raha. Võtame kasvõi venekeelse Raadio4, mis on väga kuulatav. Ka Covid-pandeemia ajal on ETV+ vaadatavus kasvanud. Ja kui teha väga head programmi, mitte propagandat, siis on kõik võimalused olemas," ütles Nuutmann.

Nuutmann selgitas, et hea programm tähendab ETV+ eelarve olulist kasvu selleks, et teha head meelelahutust, mis tagaks selle, et kohalikud venekeelsed elanikud vaataksid ETV+st ka uudiseid.

"Kui mina oleksin rahvusringhäälingu nõukogu esimees, siis teeksin ma kõikide parteidega koostööd, et ETV+ eelarve kasvaks vähemalt viis korda. Praeguse kolme miljoni ei ole võimalik telekanalit teha. Aga ETV+il on kõik eeldused saada tugevaks venekeelseks telekanaliks."

Nuutmann lisas, et Eestis on 25-30 protsenti venekeelseid inimesi, mis on ka põhjus, miks praegu Venemaa telekanaleid vaadatakse ja miks nad kaabeloperaatorite pakettide valikutes sees on.

Nuutmann märkis, et tema hinnangul lahendab probleemi ka turg, sest valdavalt on Vene telekanalite kohalikud vaatajad vanuses 60+. "Täna palju noori, kes ei oma digiboksi ja vaatavad interneti vahendusel ükskõik, mis kanalit. See teeb Vene kanalite keelamise mõttetuks. Kas ekraan on arvuti või teler, pole oluline, oluline on interneti ühendus."

Nuutmann selgitas ka protsessi, kuidas Vene telekanalid praegu kaabeloperaatorite põhipakettidesse tekivad ning seda, miks seal pole Soome kanaleid: "On ettevõtted, kes neid kanaleid esindavad, kanalid ise siin ei käi. Üldjuhul on pakkumises rohkem kui üks kanal. Üks suure vaadatavusega kanal ja hulk väikeseid ning enamasti jõutakse kokkuleppele, kui kõik need sisse võetakse."

Lisaks on kolmas osapool ehk ettevõtjad, kes Vene kanalitesse reklaami müüvad. "Neil on huvi, et vaadatavus oleks maksimaalselt kõrge ja kõrge on ta siis, kui oled baaspaketis."

Rääkides Soome kanalite mittekuulumisest baaspakettidesse, tõi Nuutmann välja geograafilised piirangud. "Soome kanalite vaadatavus pole madal sellepärast, et neid ei taheta vaadata, vaid geograafiliste piirangute tõttu. MTV3 ja Neloneni ei saa minu teada isegi noppekanalina tellida, kuna enamus nende programmist on geograafilise piiranguga," põhjendas ta.