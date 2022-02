Rebane: Vene kanalite keelamine pole lahendus, need tuleks muuta tasuliseks

Teisipäevases "Vikerhommikus" kommenteeris Rebane reformierakondlase Hanno Pevkuri õhku visatud ideed, et Vene riigimeelset infot edastavad telekanalid, nagu RTR, tuleks Eestis keelustada.

Rebase hinnangul polegi võibolla vaja kanaleid keelustada ja sõna "keelustama" on antud olukorra lahenduse kirjeldamisel vale.

Olukord Vene kanalite sisu osas on Rebase sõnul aga "väga hull", ja teadvustama on hakatud seda alles viimastel nädalatel. "Alles nüüd on hakatud vaatama ka välismaal, mida nendes kanalites näidatakse. Eile ilmus näiteks väga pikk lugu Helsingin Sanomates Solovjovi (Vene tele- ja raadiosaatejuht Vladimir Solovjov - toim) ja RTR-i tsitaatidest. Minu sõbrad Soomes on mu eelmise nädala loo peale hakanud ka vaatama ja saanud šoki. Keegi ei vaadanud varem ja keegi ei teadnud. Sealt kanalist tuleb raevukat sõimu, see on ülim propagandistlikult suunatud infooperatsioon," rääkis Rebane.

Asja teeb Rebase sõnul absurdseks see, et Eesti sõimamise maksab siinne televaataja ise kinni – Vene propagandat esitavad telekanalid on kaabeltelevisioonipakettides põhipaketis, mis tähendab, et nendest ei saa loobuda, kui ka tahaks.

Rebane on kriitiline Eesti riikliku meediapoliitika suhtes, ja leiab, et see pole piisav.

"Minu haritud sõber ütles eile väga karmilt, et Eesti meediapoliitika on käkk. Seda nagu polegi. Tulemus on väga lihtne – kui me võtame RTR-i, mis hommikust õhtuni meie, meie sõprade ja liitlaste suunas sõnnikut pritsib, siis praegu on vööndis Tallinn – Must meri viis piirkonda – Eesti, Valgevene, Lugansk, Donetsk ja Krimm -, kes näitavad seda kanalit. Teised on ühel või teisel moel sellest loobunud. Kuid me ei saa panna telekomiettevõtete kaela poliitika tegemist, on vaja poliitilist otsust," rääkis Rebane.

Meedia sisu tuleks rohkem jälgida

Probleemiks on aga siinne poliitilise tahte puudumine, leiab Rebane. "Eestis on olukord, kus Euroopa uuendatud audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv on vastu võtmata, selle vastu sõditi 2018. aastal raevukalt. Me käitume 2007. aasta direktiivi järgi. Vahepealsel ajal on RTR-is rida inimesi, (Vene ärimehed - toim.) Dmitri Kisseljov ja Juri Kovaltšuk, sattunud Euroopa sanktsioonide alla, meile see ei loe. Meediateenuste seadus on teisel lugemisel, selle vastu sõditi raevukalt. Meil võrdsustatakse vihakõne sõnavabadusega. Kui me kaitseme ajakirjandusvabadust, peab olema ajakirjandus, mida kaitsta. Infooperatsiooni ei saa lugeda ajakirjanduseks," rääkis Rebane.

"Minu sõnum pole need kanalid mitte keelata, RTR jt kanalid peaksid minema Eestis noppekanaliteks, mille eest tuleks maksta," sõnas Rebane.

Meediaeksperdi sõnul võib kanalite põhipakettidest kadumise vastu olla Keskerakond. "Ma arvan, et see vaidlus alles algab. Ma arvan, et Keskerakond oleks vastu. Meediaturu reguleerimatus on tingitud sellest, et neis kanalites (vene kanalites – toim.) on tehtud erakondlikku propagandat," ütles Rebane.

Rebane pooldab tugevamat kontrolli Eesti ajakirjandusväljaannete sisule.

"Eesti on üks väheseid riike, kus puudub meedia monitoorimise võimekus. Meil oleks huvitav teada, mis sihtgrupile ja mida räägitakse mitmetes raadiokanalites, millele on antud Eestis litsents," arutles Rebane.

Üheks lahenduseks tekkinud olukorras peab ta ETV+ positsiooni tõstmist suurema riikliku ja erarahastuse toel.

"On ju loodud vene elanikkonna informeerimiseks ETV+ ja Raadio4. Nüüd, Ukraina kriisi ja muus mõttes väga keerulise olukorra ajal, tuleks uuesti lauale tõsta, see, et ETV+ finantseerimiseks tuleb luua eriolukord, ja et reklaamiandjatel tekiks huvi ETV+ vastu, tuleks seal taastada reklaam. Vähemalt mingiks ajaks. Kui palju reklaamiavad Eesti toojad ennast vihakanalites, on inimlikult ja igatpidi kõlbmatu," sõnas Rebane.