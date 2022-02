Moskva: Bideni ja Putini tippkohtumise plaani praegu pole

Kreml teatas esmaspäeval, et USA presidendi Joe Bideni ja Venemaa presidendi Vladimir Putini Ukraina-teemaliseks tippkohtumiseks praegu konkreetseid plaane pole. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskovi sõnul on siiski võimalik, et riigipeade kohtumine toimub.

"Praegu on liiga vara rääkida konkreetsetest plaanidest mingisuguse tippkohtumise korraldamiseks. Kohtumine on võimalik, kui riigipead otsustavad, et see on kasulik," ütles Peskov.

Peskov viitas võimalikule kohtumisele USA välisministri Antony Blinkeni ja Venemaa välisministri Sergei Lavrovi vahel.

"Me mõistame, et sel nädalal on Lavrovi ja tema USA kolleegi kohtumine võimalik. Samuti ei välista me Prantsusmaa ja Venemaa ministrite kohtumise võimalust," ütles Peskov.

Valge Maja teatas pühapäeval, et Biden nõustus põhimõtteliselt Venemaa presidendi Vladimir Putiniga kohtuma Prantsusmaa vahendatud tippkohtumisel, nii kaua, kuni Venemaa ei tungi Ukrainasse

Putin kutsus esmaspäeval kokku ka Venemaa Julgeolekunõukogu erakorralise koosoleku.

Venemaa hädaolukordade ministeerium teatas esmaspäeval, et Ida-Ukraina separatistide territooriumilt on Venemaale evakueeritud üle 60 000 tsiviilisiku, vahendas BBC.