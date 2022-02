Ratas: kõik Keskerakonna fraktsiooni liikmed toetavad Ukrainat

Kolmapäeval riigikogus vastu võetud Venemaa agressiooni hukka mõistva avaldusel jättis 10 keskerakondlast kas hääletamata või puudusid. Ratase sõnul jätsid paljude fraktsioonide liikmed hääletamata ühel või teisel põhjusel.

"Keskerakonna fraktsioon on teinud täna omapoolse avalduse, kõik 25 liiget, kus mõistab täielikult hukka Venemaa agressiooni Ukrainas ja toetab Ukraina territoriaalset terviklikkust ja iseseisvust," ütles Ratas.

"Nad on andnud kõik oma avaliku toetuse fraktsiooni koosolekul sellele avaldusele," sõnas Ratas.

Keskerakonna juhi sõnul ei saa olla fraktsioonis erinevaid arvamusi Venemaa agressiooni osas.

"See kindlasti oli päris tõsine arutelu. Selge on see, et fraktsioonis ja üldse Eestis on erinevaid seisukohtasid, aga ma arvan, et iseseisvuse osas ei saa olla erinevaid seisukohtasid. Kui üks riik, milleks on täna Venemaa, läheb agressorina Ukrainasse seda pommitama, alustab sõjategevust, kus on alati kannatajaid ja need kes langevad, jätavad elu, seda ei saa mitte kuidagi heaks kiita," sõnas Ratas.

Keskerakonna saadik ja NATO parlamentaarse assamblee delegatsiooni juht Oudekki Loone on olnud NATO osas kriitiline. Ratase sõnul käsitles ka fraktsiooni avaldus täiendavate investeeringute vajadust julgeolekusse ning seda toetas ka Loone.

"Selge on see, et selliseid küsimusi ei saa tekitada ajakirjanduses ja see oligi minu jaoks täna oluline, et kogu fraktsioon, kõik liikmed üheskoos seda avaldust toetavad ja mul on hea meel, et kõik seda avaldust toetavad," ütles Ratas.

"Ma sellega olen nõus, et NATO parlamentaarse assamblee juht ei saa kahemõttelisi avaldusi teha julgeolekuteemadel ja ma arvan, et tänane avaldus on andnud selge signaali ka Oudekki Loonele," sõnas Ratas.