Rainer Saks: Venemaa vajab Valgevenet, et rünnata Ukrainat Lvivi suunal

"Lukašenka ei ole nii rumal, et ta kibeleks sõtta minna. Aga ta ei ole oma otsustes enam vaba. Venemaal on puudu vägedest, eriti järgmises rünnakulaines Lvivi suunal. Et seda kiiresti teha, selleks on sisuliselt ainus võimalus kaasata Valgevene väed. Ehk Venemaa teeb praegu kõik, et järgmiseks rünnakulaines oleksid Valgevene väed nendega kaasas," ütles Saks, kes varasemalt on juhtinud Eesti välisluuret ja töötanud välisministeeriumi kantslerina.

Ta lisas, et tõsine hetk oli ka Valgevene referendum, millega lubati paigutada tuumarelvad Valgevene territooriumile ja väga suure tõenäosusega Venemaa seda ka teeb, viies sinna taktikalise tuumarelva.

Venemaa tuumaähvarduste pärast soovitas Saks aga mitte väga muretseda.

"Tuumajõududega mängimine on Venemaal olnud kombeks pikka aega. Nad korraldavad aastas ühe strateegilise tuumajõudude õppuse. Mis päädib kontinentide vahelise raketi laskmisega. Putin on seda teinud palju, aga see on kaotanud taktikaliselt oma mõju. See peaks olema heidutus Lääne sanktsioonidele, aga see omab vastupidist efekti."

Tuumasõda tähendaks Venemaa kadumist maailmakaardilt

Saks lisas, et ta on kindel, et Venemaa ei ole ka ise mõelnud sellele, et reaalset tuumasõda alustada, sest ta teab, millised tagajärjed see neile endile kaasa tooks.

"Kõik stsenaariumid, mida tuumalöökide puhul saab ette kujutada, siis see, kes alustab, sel on alul taktikaline eelis, aga lõpuks ta hävitatakse. See tähendaks kogu Venemaa kadumist maailmakaardilt."

Julgeolekueksperdi sõnul on Ukraina rahvas valinud võitluse iseseisvuse eest ning ei saa olla juttu, et Ukraina võiks relvad maha panna.

"Ukrainlasi ei ole võimalik ninapidi vedada läbirääkimistel, nad tunnevad Venemaa strateegiat selleks väga hästi. Praegused läbirääkimised on mõeldud aja võitmiseks, et Venemaa saaks oma vägedele uue ründeformatsiooni sisse viia."

Saks kiitis Euroopa riikide viimaste päevade otsuseid, mis tõstavad Ukraina kaitsevõimet ja aitavad vähendada Ukraina poolel ohvrite arvu.

"See, mida Euroopa eile tegi, on parim, mida nad on teinud julgeoleku- ja kaitsepoliitika vallas viimase kümne aasta jooksul. Kahju vaid, et seda enne konflikti puhkemist ei tehtud, sest see aidanuks kaasa, et konflikt toimuks praegu vähemalt madalama intensiivsusega."

Saks lisas, et ühe sõja on Ukraina praeguseks juba võitnud ja selleks on infosõda.