Eesti julgeolekueksperdid: Vene vägede võitlusmoraal raugeb

Eesti julgeolekuekspertide sõnul möödus neljapäev Ukrainas ilma suurte edasiminekuteta ja Vene vägede võitlusmoraal on raugev.

Julgeolekuekspert Rainer Saksa sõnul keskendusid Vene väed neljapäeval peamiselt ühele eesmärgile – Kiievile.

"Täna on nad põhiliselt keskendunud siis Kiievi ründamisele. Mitte küll otse ründamisele, vaid nagu peale esimese laine rünnaku nurjumist, siis üritatakse Kiievit võtta piiramisrõngasse. Need lahingud on käinud juba päris mitu päeva, täna oli natuke suurem ja aktiivsem katse Vene vägede poolt seda eesmärki saavutada. Praeguse seisuga seda saavutatud kindlasti ei ole," lausus Saks.

"Praegu on nii-öelda selline faas, kus Vene pool korraldab vägesid ümber. Uus pealetung ei ole veel alanud. Selgelt Vene pool peab nüüd midagi uut välja mõtlema, et seda jätkata," lausus julgeolekuekspert Leo Kunnas.

Kunnase sõnul on Vene teine ešelon võitlemisest väsinud ja kaotused on suured.

Ka mere poolt Odessa ranniku ääres on vaikus enne tormi. Seal seisavad juba mitu päeva Vene laevad.

"Seis ei ole muutunud võrreldes sellega, kui rünnak algas. Vene laevastik on valmistumas seal arvatavasti maabumisoperatsiooniks. Seda ei ole juhtunud erinevatel põhjustel, ilm on olnud viimastel päevadel halb," lausus Eesti mereväe ülem Jüri Saska.

Julgeolekuanalüütik Merle Maigre sõnul tuleb tähelepanelik olla nende linnade suhtes, millest meedia vahendusel suurt ei kuule.

"Mulle isiklikult ajavad hirmu nahka mitte niivõrd need kaadrid, mida me näeme rahvusvahelisest meediapildist, vaid info nendest linnadest, kust ühtegi pilti ei tule: Tšernigiv, Sumõ. Ma olen enam-vähem kindel, et inimesed ei saa sealt välja. Neil ei ole süüa, neil ei ole elektrit-vett ega midagi," rääkis Maigre.

Siiski peavad eksperdid ukrainlaste võitlusmoraali jätkuvalt väga kõrgeks. Vene võitlusvaimu peetakse aga raugevaks.

"Märgata on, et ikkagi arvestatav osa Vene üksuseid on väga passiivsed ja isegi deserteeruvad, mida tõepoolest ei osatud ette arvata," märkis Saks.