Tallinna koolid valmistuvad Ukraina õpilastele tegevusi pakkuma

"Eelkõige tuleb esmaspäevaks kokku panna programm, mida nende lastega teeme, palju suudame neid vastu võtta. Loomulikult kaardistada ka õpetajaid, kes on valmis aitama," rääkis Rohunurm.

Kool plaanib esialgu võtta vastu ligikaudu 20 õpilasest koosneva rühma erinevas vanuses lapsi. "Kui neid tuleb ka rohkem, eks teeme rühmasid juurde. Me ei tea veel mis lapsed, mis vanuses, millises mentaalses seisus nad on. Püüame põhja valmis teha, aga mis täpselt juhtuma hakkab, selgub siis, kui need lapsed meie juures on," rääkis ta.

Rohunurme sõnul tuleb peamiselt leida lastele päevast tegevust. "Et neil oleks koht kuhu tulla, olla. Saavad õppimisega tegeleda, ka eesti keelt õppida, aga ainetundidest väga juttu pole olnud," rääkis ta kohtumisel haridusameti ja haridusministeeriumiga arutatud teemadest.

"Me oleme mõelnud, et kui lapsed hommikul tulevad pakume neile süüa, hommikupudru ja siis nad oleksid kaks tundi oma klassi juures, kus nad oma vanuselt kuuluvad, ootuses, et võib-olla jäävadki meile pikemaks," rääkis Rohunurm.

Rohunurme sõnul on klassidega varemgi liitunud lapsi, kes ei räägi eesti keelt ja teevad nii palju kaasa kui saavad. "Näiteks matemaatikas polegi vaja nii palju eesti keelt osata. Aga nad saavad keeletunnetuse ja meie koolisüsteemist rohkem aru," rääkis ta.

Edasi läheksid lapsed kogupäevakooli, kus saab tegeleda huvitegevustega. "Keskenduda ainult õppetööle – ma arvan, et nad ei peaks sellele vastu. Arvestades kust nad tulevad, mis olukorrast, esmane eesmärk oli haridusametil leida neile päevategevust ja me oleme valmis seda neile pakkuma kella viieni," rääkis Rohunurm.

Rohunurme sõnul saab kool esialgu ilmselt oma õpetajatega hakkama ning esialgu inimesi juurde palkama ei pea. "Motivatsioon ja tahe on meil kõigil neid lapsi aidata," rääkis ta.

Südalinna kool soovib pakkuda algtasemel eesti keele õpet ka Ukrainast tulevatele vanematele.

"Kui hetkel need lapsed meile tulevad, pole kindel, et nad meile jäävad," rääkis Rohunurm. "Aga kindlasti oleme valmis neid vastu võtma ja toetama igati," ütles ta.