Rahandusminister: energiajulgeolekuks tuleb kaaluda ka LNG-terminali

"Oleks ennatlik ja ei tohiks välistada ühtegi võimalust, mis on seotud meie energiajulgeolekuga, laiemalt kogu regiooni julgeolekuga, ja olen kindel, et majandus- ja kommunikatsiooniministeerium kõiki võimalusi praegu väga põhjalikult analüüsib," ütles rahandusminister.

Pentus-Rosimannuse sõnul on gaasi osakaal Eesti energiaportfellis väike, ligikaudu kuue ja kaheksa protsendi vahel. "Oleme koos mitme teise euroopa liidu riigiga palju kindlamas positsioonis. Umbes veerand kasutatakse soojatootmiseks, umbes 16 protsenti on kodumajapidamistes ja veerand suurtes tööstustes kasutatav. Kõike seda kindlasti ei saa puht tehniliselt ka LNG-ga asendada, aga teatud osa oleks võimalik," ütles ta.

"Kui kiiresti oleks LNG-terminali rajamine ja kasutusse võtmine võimalik ja kuidas seda kõige otstarbekalt teha, peab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium analüüsima," lisas minister.

Pentus-Rosimannuse sõnul käis ka ligikaudu kaheksa aastat tagasi, kui oli plaanis Eestis Paldiskisse LNG-terminal rajada, terminali asukoha üle oli väga pikk ja kirglik arutelu ning kui terminali rajamisega edasi minna, tuleks esmalt kaaluda sama asukohta.

"Kindlasti ei peaks praegu tekitama täiendavat segadust sellega, et hakata selle üle uuesti vaidlema. See asukoht sellisena toona välja valiti ja minu teadmine on, et seal on ka valmisolek kõige kiirem. Kiirus praegustes oludes kindlasti mängib olulist rolli," ütles Pentus-Rosimannus.

Rahandusministri sõnul on praegu prioriteediks tagada Eesti gaasiga varustatuks ka järgmiseks talveks, et Kremli otsused Euroopat gaasi varustamisega manipuleerima ei avaldaks suurt mõju.

"See tähendab muu hulgas ka varude kriitilist ülevaatamist, et sügiseks oleks kõik võimalikud mahutid nõutud tasemel täis. Et ka nendes oludes, kus Venemaa prooviks manipuleerida, tuleksime kütteperioodist ilusti läbi. Ma arvan, et kõik arutelud ja võimalused, mis julgeolekuolukorda ka energia võtmes parandavad, tuleb läbi käia," ütles Pentus-Rosimannus.

Alexela suuromaniku ja nõukogu esimehe Heiti Hääle sõnul saaks ka praegu luua LNG-terminali ligikaudu poole aasta jooksul.

"Me suudaksime tänagi selle võimekuse kuue kuuga siia luua," ütles Hääl teisipäeval saates "UV faktor".

Hääl märkis, et Venemaa gaasist loobumine on Euroopale aga üldpildis võimatu, kuna see tähendaks Euroopa varustamist 12 tankeriga ööpäevas.

"Ei ole kuskil maailmas olemas neid laevu, ei ole seda LNG tootmist. Eesti aastane vajadus on viis laevatäit, see võiks olla teoreetiliselt turult leitav," ütles Hääl.