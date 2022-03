Lääs plaanib saata Ukrainale nõukaaegseid õhutõrjesüsteeme

Pärast Poola ebaõnnestunud katset leppida USA-ga kokku Ukrainasse hävitajate saatmises, teatas Pentagon kolmapäeval, et otsib teisi võimalusi Ukraina kaitse tugevdamiseks, täpsustama milliseid.

Üks kaitseministeeriumi ametnik ütles ajalehele The Wall Street Journal, et USA üritab praegu kindlaks teha, millist tüüpi õhukaitsesüteemid aitaksid kõige rohkem. Tema sõnul on parim valik Nõukogude Liidus loodud mobiilsed süsteemid, sest nende puhul vajavad ukrainlased vähem väljaõpet.

"Me usume, et parim viis Ukraina kaitsevõime toetamiseks on anda neile relvi ja süsteeme, mida nad kõige rohkem vajavad, et Vene vägesid võita, eelkõige tanki- ja õhutõrjeks," ütles kolmapäeval Pentagoni kõneisik John Kirby. USA sõjavägi pidas tema sõnul Poola ettepanekut anda nende sovetiaegsed lennukid Ukrainale liiga riskantseks.

Ajalehega rääkinud Pentagoni ametniku sõnul otsib USA võimalusi viia Ukrainasse õhutõrjesüsteeme endistest idabloki riikidest, kes on praegu ka NATO liikmed.

USA kaitseministeeriumi hinnangul oleks neist Vene lennukite vastu rohkem kasu kui uutest lennukitest.

Kõne all olevad maa-õhk tüüpi raketisüsteemid on keerulisemad kui seni NATO liikmetelt Ukrainasse saadetud õlalt lastavad infrapunaraketid.

S-300 raketisüsteemi hakkas algselt tootma Nõukogude Liit ja hiljem Venemaa. See suudab tabada kõrgel lendavaid lennukeid ning veel mõne aasta eest oli tegu tipptasemel süsteemiga. S-300 ehitati erakordselt liikuvaks, nii et sellega saab rünnaku järel kiirelt ümber paikneda, et vältida vasturünnakut.

Ukrainal on mõned S-300 süsteemid oma varustuses olemas ning neid on praeguses sõjas Vene lennukite ja rakettide vastu kasutatud.

Lääne ametnikud ei ole öelnud, kust nad Ukrainale S-300 süsteemid leiaksid, kuid kolmel NATO riigil - Bulgaarial, Kreekal ja Slovakkial - on need olemas. Nende riikide saatkonnad Washingtonis ei vastanud kohe The Wall Street Journali kommentaaripalvele.

Ühe Euroopa diplomaadi hinnangul oleks sovetiaegseid süsteeme kõige lihtsam Ukraina sõjaväkke integreerida ning need saaks kiirelt ja tõhusalt kasutusele võtta. Ta pani ette, et Ukrainale kõige lähemal asuvad riigid, kel on need süsteemid olemas, võiksid need Kiievile anda, eeldusel, et teised liitlased asendavad need võrreldavate süsteemidega.

USA ja teised NATO liikmed on olnud hädas Ukraina sõjaväe aitamisega, vältides samas ukrainlaste soovitud meetemete kasutuselevõttu, nagu lennukeelutsooni kehtestamist Ukraina kohal.

Pentagon on mitmel korral teatanud, et Venemaa ei ole saavutanud Ukrainas kontrolli õhuruumi üle, sest Ukraina õhutõrje ja suurem osa õhujõududest on jäänud rünnakutest puutumata.

Pentagon ei ole seni soovinud ametlikult kommenteerida, mis sorti õhutõrjesüsteeme Ukrainale pakutakse.