Nafta hind langes viimase nädala jooksul 30 protsenti

Nafta hind tõusis maailmaturul märtsi alguses järsult, kuna Venemaa sõjavägi tungis Ukrainasse. Nädal tagasi tõusis rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta 139 dollarini barrelist, praegu on Brenti hind 102,81 dollarit barreli kohta.

Analüütikud hoiatasid hiljuti, et nafta hind võib tõusta 185 dollarini. Investorid vältisid Venemaa nafta ostmist, inflatsioon kiirenes.

Nafta hind on viimase nädala jooksul langenud aga 30 protsenti. Brenti hind langes teisipäeval ajutiselt alla 100 dollari piiri.

Investorid eeldavad, et Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraadid (AÜE) suurendavad naftatootmist. Hiinas levib koroonaviirus kiiresti suurlinnades. See vähendab rahvusvahelistel turgudel survet nafta järele, vahendas CNN.

Analüütikud hoiatavad, et nafta hind jääb edasi volatiilseks. "Ma ei välistaks veel 200 dollarit barreli kohta," ütles uuringufirma Rystad Energy juht Bjornar Tonghaugen.

Hiinas kehtivad endiselt karmid koroonapiirangud. Kompartei sulges hiljuti Shenzheni linna ja kehtestas karmid piirangud Shanghais. Hiina impordib päevas 11 miljonit barrelit naftat. "Inimestele tuli meelde, et elame endiselt pandeemiaga," ütles Tonghaugen.

Finantsfirma UBS analüütik Giovanni Staunovo eeldab, et nafta hind on juunis umbes 125 dollarit barreli kohta.

Ebakindlust suurendab ka Venemaa keeruline majanduslik olukord. Lääneriigid kehtestasid hiljuti karmid Moskva-vastased sanktsioonid.

Pool Venemaa välisreservidest on praegu külmutatud. Venemaa rahandusminister teatas hiljuti, et Moskva maksab "ebasõbralike riikide" võlausaldajatele tagasi rublades. Venemaa on maailmas üks suurimaid naftatootjaid.