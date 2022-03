Kütusemüüjad langetasid hindu

Ennelõunal langetas Circle K mootoribensiin 95 miles hindu kolm senti liitri kohta ning pärastlõunaks veel täiendavalt - mootoribensiin 95 miles maksab nüüd 1,849 EUR/l. Diislihind langes ennelõunal kaks senti ning pärastlõunaks täiendavalt kaks senti, olles nüüd 1,849 eurot liitri kohta.

Circle K AS mootorikütuste hinnastamisjuht Indrek Sassi selgitas, et kütusehindade jaemüügihindade määramisel lähtub Circle K nii mootorikütuste sisseostuhindadest, riiklikest maksudest ning kohalikust konkurentsis. "Kuna viimased päevad on olnud kütuseturul väga volatiilsed, siis jõuavad muutused ka lühikeste ajavahemike jooksul tarbijateni," lisas Sassi.

Terminal alandas kolmapäeval kell 11.30 mootoribensiini ja diislikütuse hinda viis senti liitri kohta. Sellise hinnamuutuse tegi võimalikuks maailmaturuhindade täiendav langus, mis tõi sisseostuhinnad madalamale tasemele, teatas kütusemüüja.

Uued hinnad kõikides jaamades on järgnevad - mootoribensiin 95 maksab 1,849 eurot ning bensiin 98 maksab langetuse järgselt 1,899 eurot liiter. Diislikütuse hind on 1,849 eurot liitri kohta.

Terminal Oili tegevjuht Jörgen Õigus ütles, et on näha, et nafta maailmaturuhindades toimus rahunemine ning volatiilsus on vähenenud. "Hetkel liigub hind alla ning see tähendab soodsamat kütusehinda ka tarbijate jaoks," lausus Õigus.

Õigus lisas, et Terminali mootorikütuste jaemüügihinnad sõltuvad suuresti sisseostuhindadest ning maksudest, hinnakujundust ei mõjuta piirkondlik konkurents. Tarbija jaoks on hind sama igas teenindus- või automaatjaamas.