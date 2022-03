Rainer Saks: lääne sõjaline abi Ukrainale on Vene väejuhatusele peavalu

USA saadab Ukrainale väidetavalt 800 Stingerit, 2000 Javelini, 6000 AT4 ja Switchblade'i hulkurdroone. Saksa sõnul pole Vene sõjaväejuhid selliseid kaasaegseid relvi näinudki.

"See on eelkõige praegu peavalu Vene väejuhatusele, sest nende relvasüsteemide vastu planeerida võib-olla paberi peal nad oskavad, aga praktikas pole varem kohanud. Ja see on võib-olla selle sõja üks väga oluline moment, mis näitab seda, et lääne relvasüsteemid, kuigi kallid, aga täpsed ja efektiivsed, on siiski väljal palju üle nendest relvasüsteemidest, mida Vene armee praegu kasutab," rääkis Saks.

Ta lisas, et Ukraina jõud on suutnud läänelt saadud relvad väga kiiresti kasutusele võtta, kuigi Ukraina armee põhiosa on ise varustatud samasuguste relvadega nagu neid ründav Vene armee.

"See on minu arvates üks selle sõja vääramatu tulem. See näitab, et Vene armee vastu on võimalik üles ehitada tõhus kaitse ka nendel, kelle jõud ei ole Venemaaga võrreldavad," ütles Saks.

Saksa hinnangul võib Venemaa juhtkond hakata võimalikku läbikukkumist sõjas põhjendama lääne relvaabiga, aga tegelik põhjus on ikkagi Ukraina inimesed.

"Tegelik põhjus on ikkagi selles, et Ukraina inimesed, kogu rahvas võitleb selle sissetungi vastu ja ei kavatsegi alla anda. See on see, mis teeb neist relvadest ka hirmuäratavad relvad, just nende inimeste käes," selgitas ta.

Saksa hinnangul on järgmised kuni seitse päeva sõjas murrangulised. "Venemaa on minetanud kogu rinde ulatuses ründepotentsiaali. Nad nüüd koondavad seda veel Donbassis. Ja kui ukrainlased saavad sellega hakkama, siis on Vene praeguste üksuste ründepotentsiaal end täielikult ammendanud. Ja juba osades rindejoonte lõikudes läheb Venemaa praegu üle kaitsele, on asunud looma kaitserajatisi. See kõik viitab, et ukrainlaste valitud kurnamistaktika töötab praegu hästi," rääkis Saks.

Tema hinnangul on Venemaa jaoks suur probleem ka infooperatsioon.

"Põhiprobleem Venemaa jaoks ja mis maksab kätte, et kogu asi, mida nad teevad, on vale peale üles ehitatud. Ja see vale ei püsi püsti. Nüüd on nad sattunud sellesse lõksu, kus nende sõnum enam ei tööta mitte kuidagi. Ta on kaotanud igasuguse usaldusväärsuse. Isegi kui (Venemaa välisminister Sergei) Lavrov praegu üritab olla siiras, mitte keegi ei usu seda," selgitas Saks.