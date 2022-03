Aas: riik suudaks maksudega mootorikütuse hinda alla tuua kuni 50 senti

Bensiini hinna tõus üle kahe euro liitri kohta on juba valuläve ületamine, kuid samas ei saa karta, et hind lõputult tõuseks, ütles ERR-i veebisaates "Otse uudistemajas" majandusminister Taavi Aas, lisades, et valitsuse otsustega saaks liitri hinda alla tuua kuni poole euro võrra.

Nädalapäevad tagasi tõusis bensiin 95 hind Eesti tanklates esmakordselt üle kahe euro.

Küsimusele, milline hind on valitsuse jaoks valupunkt, kui peaks otsustama, et riik sekkub hinnatõusu peatamiseks, vastas Aas, et see punkt on juba käes. "Kaheeurone hind pole kuidagi normaalne hind," ütles ta.

Aasa sõnul saaks valitsus mootorikütuste hindu maksupoliitikaga alla tuua.

"Kui sealt 40–50 senti alla tuua, on see riigi võimete piir, sest läbi maksude me ei saa seda rohkem vähendada," lausus Aas, lisades, et hindade tõusu jätkumist hakkab pidurdama turg ja konkurents, sest ükski hind ei saa lõputult kerkida.

Koalitsioonis käivad endiselt vaidlused, kas praeguses olukorras peaks langetama kütuseaktsiisi. Aasa sõnul on kütusehinnaga võimalik ohjeldada inflatsiooni.

"Kõige kiirem võimalus inflatsiooni vastu seista on (tegelda) kütusehindadega – rääkida nii kütuseaktsiisist kui kütuse käibemaksust. Kui enne (Venemaa sissetungi algust) 24. veebruaril võisime loota, et hinnad hakkavad suveks normaliseeruma, tulevad alla, siis täna on mõistlik valmistuda halvimaks, et hinnad ei lange ja teha otsused selles võtmes," lausus Aas.

Aas ei nõustunud ka rahandusminister Keit Pentus-Rosimannuse öelduga, et kütuseaktsiisi langetamise mõju oleks kütusehindadele väike ja pigem mõjuks negatiivselt riigieelarvele.

"Kui kõik toetusmeetmed, mis toovad väikest kasu, panna kokku, siis summa summarum toovad suuremat kasu.

Aasa sõnul pole valitsuses kütuseaktsiisi langetamise aruteludega veel kaugele jõutud. "Aga ma arvan, et me ei pääse lisaeelarvest ja see peab kätkema väga paljusid valdkondi," ütles ta.