Biden: keemiarelva kasutamine ei jää NATO vastuseta

USA president Joe Biden ütles, et kui Venemaa kasutab Ukrainas keemiarelva, saab see NATO-lt vastuse.

Biden ei täpsustanud, mida see NATO vastus endast kujutab.

"Me vastame, kui ta seda kasutab. Vastuse iseloom sõltub [keemiarelva] kasutamise iseloomust," ütles Biden.

Lääneriigid on hoiatanud, et Venemaa võib valmistuda Ukrainas keemiarelva või bioloogiliste relvade kasutamiseks.

Suurbritannia peaminister Boris Johnson ütles, et keemiarelva kasutamine oleks katastroofiline. Ka NATO peasekretär Jens Stoltenberg on selgeks teinud, et keemiarelva kasutamisel oleksid karmid tagajärjed.

Valge Maja on kokku pannud riigliku julgeoleku meeskonna, kes vaatab, kuidas USA ja liitlased peaksid reageerima, kui Venemaa korraldab keemiarünnaku. BBC toimetaja Sarah Smithi hinnangul ei viita aga miski sellele, et NATO vastaks keemiarelva kasutamisega.

Biden on varem rõhutanud, et USA ja NATO ei saada Ukrainasse oma vägesid, kartuses alustada sõjalist vastasseisu Venemaaga.

"Praegu on kõige olulisem meil jääda ühtseks," ütles Biden eile pärast NATO tippkohtumist.

USA presidendilt oodatakse teadet LNG suurtehingu kohta Euroopa Liiduga, kus Washington tagab EL-ile vähemalt 15 miljardit lisakuupmeetrit veeldatud maagaasi. Tehingu eesmärk on vähendada Euroopa sõltuvust Vene energiast.

Ühendriikide president on parasjagu Euroopas visiidil kohtumas liitlastega. Eile toimus NATO erakorraline tippkohtumine ning oli Euroopa Ülemkogu esimene päev, kus ka Biden osales.

Reede hommikul kohtub ta Brüsselis Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga ning suundub seejärel Poola. President sõidab Rszeszówi linna, mis on Ukraina piiri lähedal ja kus ta kohtub Ukraina põgenikega.

Biden on teatanud, et USA võtab vastu kuni 100 000 ukrainlast ja annab Ukrainale toidu, meditsiini ja muude tarvikute tarbeks miljard dollarit.