Moskva-vastased sanktsioonid ja tarnehäired tõstavad turul nafta hinda

Nafta hind on tõusnud viimaste aastate kõrgeimale tasemele. Suured lääneriikide energiafirmad vähendavad Venemaa toornafta ostmist. Moskva-vastaste sanktsioonide tõttu vähenes ka Venemaa naftatehingute rahastamine, vahendas The Wall Street Journal.

Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind tõusis eelmisel nädalal üheksa protsenti. Brenti hind on nüüd 116,32 dollarit barreli kohta.

Venemaa on USA ja Saudi Araabia järel suuruselt kolmas naftatootja maailmas. USA, Kanada, Suurbritannia ja Austraalia keelasid nafta sisseveo Venemaalt. Euroopa Liit plaanib piirata Venemaa nafta importi.

Venemaalt lahkusid suured lääne naftafirmad, nagu BP ja Shell. Riigist lahkusid ka naftateenuseid pakkuvad firmad nagu Halliburton, Baker Hughes ja Schlumberger.

Venemaa toornaftat müüakse turul üha suurema allahindlusega. Venemaa energiafirma Lukoil müüs toornaftat eelmisel nädalal 31 dollari võrra Brenti hinnast odavamalt.

Naftat tarnitakse umbes kolm nädalat pärast tehingu sõlmimist. Seetõttu tekkisid tarnehäired kolm nädalat pärast sõja puhkemist. Euroopas tõusis eelmisel nädalal diislikütuse hind märkimisväärselt.

Venemaa naftatarned langesid eelmisel nädalal kaheksa kuu madalaimale tasemele, selgub uuringufirma Kpler andmetest. Esimesel kahel nädalal sõda ei mõjutanud naftatarneid. Tehingud olid sõlmitud enne Venemaa vägede sissetungi Ukrainasse.

Investeerimisfirma UBS hinnangul tarnib Venemaa nüüd päevas turule kaks miljonit barrelit naftat vähem kui enne 24. veebruarit. Rahvusvaheline Energiaagentuur (IEA) leiab, et järgmisel kuul tõuseb tase see kolme miljoni barrelini, vahendas The Wall Street Journal.

"Kui tarned vähenevad, siis nafta hind tõuseb veelgi rohkem," hoiatas UBS-i analüütik Giovanni Staunovo.